Ср, 10.02.2021
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Петравича: в центрах социального ухода готовы привиться 70% клиентов и 50% сотрудников

Рамона Петравича ФОТО: LETA

В центрах социального ухода к вакцинации готовы около 70% клиентов и около 50% сотрудников, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича на заседании комиссии Сейма по запросам.

Комиссия рассматривала запрос депутатов "Согласия" Виталия Орлова, Андрея Клементьева, Регины Лочмеле, Яниса Кришанса, Эдгара Куцинса, Яниса Урбановича, Игоря Пименова, Артура Рубикса, Ивана Клементьева и Инги Голдберги о введении мер по сокращению заболеваемости Covid-19 в центрах социального ухода.

Комментируя претензии в затягивании решения проблем, министр не согласилась с депутатами, указав, что первые рекомендации были разработаны Минблагом еще в феврале прошлого года после первых случаев Covid-19.

Со временем они были усовершенствованы, дополнены и распространены на все центры, в том числе муниципальные и частные.

Министр рассказала, что весной, при подготовке ко второй волне Covid-19, Минблаг перераспределил средства для закупки дезинфицирующих средств и камер видеонаблюдения для государственных центров социального ухода.

"Весной мы ввели строгие условия карантина, но были обвинены в излишней строгости", - напомнила министра.

Лабораторное тестирование в центрах социального ухода было начато весной, а в январе Минблаг получил разрешение на использование экспресс-тестов, против чего поначалу возражали эпидемиологи. Эти тесты не являются стопроцентно точными, но это больше, чем лабораторные исследования, проводимые раз в неделю.

Петравича добавила, что выходом из кризиса Covid-19 является вакцинация. В каждом центре социального ухода назначен ответственный за нее человек.

Некоторые работники центров социального ухода еще сомневаются в необходимости вакцинации, а другие категорически против. Что касается клиентов с тяжелыми заболеваниями, то ответственное лицо свяжется с их семейными врачами, чтобы получить согласие на вакцинацию.

Отвечая на претензии депутатов, Петравича сообщила, что центры социального ухода часто переполнены и имеют очень ограниченные возможности для изоляции, и изменить это к лучшему за короткий период невозможно.

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