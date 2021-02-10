Петравича: в центрах социального ухода готовы привиться 70% клиентов и 50% сотрудников

Комиссия рассматривала запрос депутатов "Согласия" Виталия Орлова, Андрея Клементьева, Регины Лочмеле, Яниса Кришанса, Эдгара Куцинса, Яниса Урбановича, Игоря Пименова, Артура Рубикса, Ивана Клементьева и Инги Голдберги о введении мер по сокращению заболеваемости Covid-19 в центрах социального ухода.

Комментируя претензии в затягивании решения проблем, министр не согласилась с депутатами, указав, что первые рекомендации были разработаны Минблагом еще в феврале прошлого года после первых случаев Covid-19.

Со временем они были усовершенствованы, дополнены и распространены на все центры, в том числе муниципальные и частные.

Министр рассказала, что весной, при подготовке ко второй волне Covid-19, Минблаг перераспределил средства для закупки дезинфицирующих средств и камер видеонаблюдения для государственных центров социального ухода.

"Весной мы ввели строгие условия карантина, но были обвинены в излишней строгости", - напомнила министра.

Лабораторное тестирование в центрах социального ухода было начато весной, а в январе Минблаг получил разрешение на использование экспресс-тестов, против чего поначалу возражали эпидемиологи. Эти тесты не являются стопроцентно точными, но это больше, чем лабораторные исследования, проводимые раз в неделю.

Петравича добавила, что выходом из кризиса Covid-19 является вакцинация. В каждом центре социального ухода назначен ответственный за нее человек.

Некоторые работники центров социального ухода еще сомневаются в необходимости вакцинации, а другие категорически против. Что касается клиентов с тяжелыми заболеваниями, то ответственное лицо свяжется с их семейными врачами, чтобы получить согласие на вакцинацию.