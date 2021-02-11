Правительство решило отменить комендантский час

Пресс-конференция после заседания правительства:

Кариньш пояснил, что в дальнейшем вместо комендантского часа полиция гораздо строже будет следить за нарушениями запрета на собрания, а также за соблюдением требований карантина и пересечения границы.

До этого комендантский час был в силе в пятницу и субботу с 22 до 5 часов утра.

Предложение об отмене комендантского часа поступило от Министерства внутренних дел, которое заявило, что в таком случае полиция сможет обеспечить более эффективный контроль других важных ограничений.

Министерство подчеркивает, что и после отмены комендантского часа полиция продолжит патрулировать улицы по ночам рабочих дней, чтобы следить за соблюдением ограничений на собрания и других.

В свою очередь по ночам выходных дней будут обеспечиваться дополнительные патрули, составляющие примерно 30% от того количества патрулей, что обеспечивалось во время комендантского часа. 2

Ранее министр внутренних дел Сандис Гиргенс заявил, что отмена комендантского часа не означает ослабления эпидемиологических ограничений, но такое решение даст возможность направить необходимые ресурсы туда, где они нужны больше всего.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации до 6 апреля, а принятие решения об отмене или продлении комендантского часа было оставлено на эту неделю.

Гиргенс заявил, что отмена комендантского часа не означает ослабления эпидемиологических ограничений, но такое решение даст возможность направить необходимые ресурсы туда, где они нужны больше всего. 2

Сейчас на контроль соблюдения ограничений во время комендантского часа затрачиваются существенные ресурсы Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, полиции самоуправлений, а также Земессардзе. При этом Госполиция не освобождается от выполнения своих основных задач по борьбе с преступностью, поддержанию общественного порядка и контролю за дорожным движением, поясняет министр.

С 15 февраля Латвию транзитом нужно будет пересекать в течение 12 часов

Кабинет министров принял решение, что лица, пересекающие Латвию транзитом, с 15 февраля должны будут делать это в течение 12 часов после регистрации в системе covidpass.lv.

Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране и распространение нового штамма Covid-19, во время чрезвычайного положения важно сократить продолжительность пребывания на территории Латвии лиц, пересекающих границу с целью транзита, поясняет министерство.

Установлен и ряд исключений из этого правила. Работники предприятий, предоставляющих транспортные услуги, члены экипажа грузовых или технических рейсов будут иметь в запасе 72 часа. Исключение также распространяется на клиентов международных пассажирских перевозок, которые должны пересечь территорию Латвии в течение 48 часов, и на пассажиров самолетов, следующих транзитом через территорию Латвии, если они не покидают контролируемую зону аэропорта, где они могут находиться 24 часа.