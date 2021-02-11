Чт, 11.02.2021
Отмена комендантского часа никоим образом не означает ослабление эпидемиологических ограничений, а лишь возможность направить необходимые ресурсы туда, где они больше всего нужны. Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
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С 15 февраля Латвию транзитом нужно будет пересекать в течение 12 часов

ФОТО: Shutterstock

Кабинет министров принял решение, что лица, пересекающие Латвию транзитом, с 15 февраля должны будут делать это в течение 12 часов после регистрации в системе covidpass.lv, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.

Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране и распространение нового штамма Covid-19, во время чрезвычайного положения важно сократить продолжительность пребывания на территории Латвии лиц, пересекающих границу с целью транзита, поясняет министерство.

Установлен и ряд исключений из этого правила. Работники предприятий, предоставляющих транспортные услуги, члены экипажа грузовых или технических рейсов будут иметь в запасе 72 часа. Исключение также распространяется на клиентов международных пассажирских перевозок, которые должны пересечь территорию Латвии в течение 48 часов, и на пассажиров самолетов, следующих транзитом через территорию Латвии, если они не покидают контролируемую зону аэропорта, где они могут находиться 24 часа.

Кроме того, исключение распространяется на членов экипажей судов и самолетов, а также на моряков, которым необходимо добраться до своего места работы на борту морского или воздушного судна или вернуться с него. Для них лимит не установлен.

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