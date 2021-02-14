Gros auto grupa исключена из регистра плательщиков PVN

У Gros auto grupa в СГД зарегистрированы административные налоговые долги в размере 1,734 миллиона евро.

Рижский районный суд в октябре прошлого года начал дело о процессе правовой защиты Gros auto grupa, однако в октябре оно было закрыто.

Процесс правовой защиты компании был закончен, так как план мероприятия не поддержало большинство установленных в законе о неплатежеспособности кредиторов.

Напомним, в 2019 году компания работала с оборотом в 8,941 миллиона евро, что на 8,3% меньше, чем годом ранее, а потери составили 2,128 миллиона евро вопреки прибыли в 2018 году.