Gros auto grupa исключена из регистра плательщиков PVN
Торговец автозапчастями Gros auto grupa исключен из регистра плательщиков PVN, сообщает агентство LETA.
Торговец автозапчастями Gros auto grupa исключен из регистра плательщиков PVN, сообщает агентство LETA.
У Gros auto grupa в СГД зарегистрированы административные налоговые долги в размере 1,734 миллиона евро.
Рижский районный суд в октябре прошлого года начал дело о процессе правовой защиты Gros auto grupa, однако в октябре оно было закрыто.
Процесс правовой защиты компании был закончен, так как план мероприятия не поддержало большинство установленных в законе о неплатежеспособности кредиторов.
Напомним, в 2019 году компания работала с оборотом в 8,941 миллиона евро, что на 8,3% меньше, чем годом ранее, а потери составили 2,128 миллиона евро вопреки прибыли в 2018 году.
Единственным владельцем компании по-прежнему зарегистрирован Гунвалидс Гроскопс, умерший в декабре прошлого года.