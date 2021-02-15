Пн, 15.02.2021
Мы не только врачи, но и такие же люди. Мы также хотим встречаться, отмечать юбилеи, ходить в театр и, наконец, делать покупки в больших торговых центрах. Надо еще потерпеть. И все будет хорошо! Точно будет, не может все время быть плохо. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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Работу найти все сложнее, пособия мельчают. Во время кризиса Covid-19 о безработных забыли?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во время кризиса Covid-19 одной из наименее защищенных групп являются безработные, у которых в отличие от получателей пособий по простою, которые также сидят без работы, но по-прежнему находятся в трудовых отношениях, пособие мельчает, частично больше не полагается вообще или скоро перестанет выплачиваться, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.

В то же время уровень безработицы после обнадеживающей осени снова растет. В этом году в январе было зарегистрировано 72 612 безработных, годом ранее - 58 832.

Министерство финансов по-прежнему констатирует, что в цифрах безработица оценивается как умеренная. Однако взгляд только на статистику усыпляет. Мимо проходит, что в этой группе снижается поддержка, тогда как нормальную работу во время кризиса найти не получается. Госагентство занятости (NVA) признает - вакансий меньше.

"Конечно, количество рабочих мест снизилось. Если мы посмотрим на актуальные вакансии, то на самый конец 2019 года их было 30 тысяч, сейчас - 14 тысяч. Это в два раза меньше. Если нет вакансий, то и трудоустройство зависит от этого прямым образом", - отметил старший эксперт отдела управления и развития клиентского сервиса NVA Андрис Маскалев.

Пожелав остаться анонимным, специалист по маркетингу в бизнесе организации мероприятий, потерявший работу в мае, рассказал De Facto, что разосланные CV уже сложно сосчитать. "В большинстве нет ответа. Ситуация изменилась, и предприятия очень нехотя отвечают. Единственный ответ, который мне пришел - сейчас (можно представить, сколько с мая прошло) - от LMT. Остальные фактически не посчитали нужным что-то отвечать. Другие коллеги рассказывали, что ситуация похожая, так как определенно есть большой спрос [на рабочие места]", - сказал он.

Быть без работы с мая - это означает сейчас остаться и без пособия по безработице, так как его выплачивают восемь месяцев. Кроме того, каждые два месяца снижается его объем, пока в последние два месяца не выплачивают 45% от суммы, выплаченной в первые два. Кроме того, во время кризиса Covid-19 четыре месяца после этого безработным выплачивают 180 евро. Но и эта возможность уже частично использована.

С марта такое пособие было выделено более 13 000 безработным, свидетельствуют данные Госагентства социального страхования, у 4500 из них четырехмесячный период уже закончился. По прогнозам Минблага, безработица будет только расти. Но о том, надо ли что-то менять в поддержке безработных, там начали думать только сейчас.

Министр благосостояния Рамона Петравича указала, что одним из вариантов может быть продление периода пособия по помощи безработным в размере 180 евро. "Но в то же время людей мотивируют идти на курсы Госагентства занятости, менять свою профессию и не надеяться, что все вернется на старые рельсы. Все-таки мы будем в немного иной реальности", - добавила она.

Министерства благосостояния и экономики, перепланируя предложения программ обучения, пытаются прогнозировать, что может быть нужным вместо разрушенных сфер. Директор департамента политики рынка труда Минблага Имант Липскис указывает, что уже после наступления кризиса Covid-19 в мае-июне были пересмотрены программы обучения.

"Сфокусировались на обрабатывающей промышленности, информационных технологиях и строительстве. И транспорт с логистикой еще оставили. Но гостиничный бизнес и туризм все-таки немного откладываем. К этим программам вернемся тогда, когда вернется рост", - пояснил он.

Изменения намечаются и в самой системе - планируется ввести обязательную оценку того, что безработный действительно не знает, а не изучать, что он знает или ему кажется интересным, оцениваться будут и реальные, а не выдуманные нужды предприятий, указывает Минэкономики. Такое тестирование, скорее всего, начнется осенью, но уже сейчас можно получать цифровые знания, которые пригодятся в любом случае.

"Часто звучит: вы только задумайтесь - воспитательница детсада теперь будет программистом? Цифровые навыки - не программирование. Цифровые навыки - это, например, и то, что мы сейчас делам - конференции в Zoom, удаленная работа. (...) На дальнейшем этапе это программное обеспечение, обмен информацией, и тогда уже далее это связано с обработкой данных", - сказал заместитель госсекретаря министерства Раймонд Алексеенко.

Организация обучения сейчас сложна, так как очные практические занятия исключены. Однако повышение квалификации сейчас может играть решающую роль. Госагентство занятости заметило - с ростом конкуренции на одно рабочее место растет и число "длительных" безработных. Маскалев поясняет:

"Для тех групп, которые являются группой риска, это может быть особенно тяжелым временем, так как портрет [безработного] изменился. Пришли люди с лучшим образованием, поэтому та группа риска, которая была менее квалифицированной, имеет большие трудности с устройством на работу".

Эксперты в Банке Латвии пришли к выводу, что пришло время укреплять социальную помощь, которой в Латвии не хватало еще до кризиса Covid-19. Особенно потому, что эта ситуация увеличила неравенство доходов в Латвии, так как чаще теряли работу представители менее оплачиваемых профессий, тогда как другую часть общества кризис Covid-19 не затронул вообще. Экономист Банка Латвии Олег Красноперов указал, что пока есть одна группа жителей, которой сложно найти работу даже за более низкую зарплату, есть люди, у которых имеется высокая зарплата, высокие доходы. "И их доходы сейчас даже растут. И мы это очень хорошо видим", - добавил он.

Несмотря на то, что пособия по простою и господдержка другого вида позволяют ограничить более резкий рост безработицы, часть предпринимателей по-прежнему считаются с увольнениями. Минимум на 58 предприятиях из-за Covid-19 были коллективные увольнения, в целом от работы были освобождены почти 6000 человек, большая часть из них - в транспортной отрасли.

Первой, кто еще весной сообщил о коллективных увольнениях, была гостиница Radisson Blu. Затем последовали транспортные предприятия, например, Lux Express. Несмотря на то, что бороться с увольнениями не хватало аргументов, так как работы действительно не было, главным было добиться, чтобы выплатили компенсации. Председатель профсоюза работников общественных услуг и транспорта Юрис Калниньш отметил: "В один момент было соглашение с автоводителями работать только на полставки. Ну, те, у кого вообще работы не было, приняли и это. А в сентябре закончился и такой вариант, и тогда они подали на коллективное увольнение".

Сейчас без ответа остается вопрос, что произойдет с показателями безработицы, когда отменят пособия по простою. Министерство благосостояния прогнозирует, что число безработных может вырасти, так как часть сохраняет работу только благодаря этим пособиям, а предприятия в любом случае сразу восстановиться не смогут. Поэтому надо будет подумать, как эту поддержку завершить постепенно, даже если будет отменен режим чрезвычайной ситуации.

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