Работу найти все сложнее, пособия мельчают. Во время кризиса Covid-19 о безработных забыли?

Изменения намечаются и в самой системе - планируется ввести обязательную оценку того, что безработный действительно не знает, а не изучать, что он знает или ему кажется интересным, оцениваться будут и реальные, а не выдуманные нужды предприятий, указывает Минэкономики. Такое тестирование, скорее всего, начнется осенью, но уже сейчас можно получать цифровые знания, которые пригодятся в любом случае.

"Часто звучит: вы только задумайтесь - воспитательница детсада теперь будет программистом? Цифровые навыки - не программирование. Цифровые навыки - это, например, и то, что мы сейчас делам - конференции в Zoom, удаленная работа. (...) На дальнейшем этапе это программное обеспечение, обмен информацией, и тогда уже далее это связано с обработкой данных", - сказал заместитель госсекретаря министерства Раймонд Алексеенко.

Организация обучения сейчас сложна, так как очные практические занятия исключены. Однако повышение квалификации сейчас может играть решающую роль. Госагентство занятости заметило - с ростом конкуренции на одно рабочее место растет и число "длительных" безработных. Маскалев поясняет:

"Для тех групп, которые являются группой риска, это может быть особенно тяжелым временем, так как портрет [безработного] изменился. Пришли люди с лучшим образованием, поэтому та группа риска, которая была менее квалифицированной, имеет большие трудности с устройством на работу".

Эксперты в Банке Латвии пришли к выводу, что пришло время укреплять социальную помощь, которой в Латвии не хватало еще до кризиса Covid-19. Особенно потому, что эта ситуация увеличила неравенство доходов в Латвии, так как чаще теряли работу представители менее оплачиваемых профессий, тогда как другую часть общества кризис Covid-19 не затронул вообще. Экономист Банка Латвии Олег Красноперов указал, что пока есть одна группа жителей, которой сложно найти работу даже за более низкую зарплату, есть люди, у которых имеется высокая зарплата, высокие доходы. "И их доходы сейчас даже растут. И мы это очень хорошо видим", - добавил он.

Несмотря на то, что пособия по простою и господдержка другого вида позволяют ограничить более резкий рост безработицы, часть предпринимателей по-прежнему считаются с увольнениями. Минимум на 58 предприятиях из-за Covid-19 были коллективные увольнения, в целом от работы были освобождены почти 6000 человек, большая часть из них - в транспортной отрасли.

Первой, кто еще весной сообщил о коллективных увольнениях, была гостиница Radisson Blu. Затем последовали транспортные предприятия, например, Lux Express. Несмотря на то, что бороться с увольнениями не хватало аргументов, так как работы действительно не было, главным было добиться, чтобы выплатили компенсации. Председатель профсоюза работников общественных услуг и транспорта Юрис Калниньш отметил: "В один момент было соглашение с автоводителями работать только на полставки. Ну, те, у кого вообще работы не было, приняли и это. А в сентябре закончился и такой вариант, и тогда они подали на коллективное увольнение".