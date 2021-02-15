Кариньш предложит определиться с решением об одноразовом пособии в ​​размере 500 евро для семей с детьми

Ieilgstot krīzei, būtiski sniegt ātru un viegli sasniedzamu atbalstu iedzīvotājiem. Šodien sadarbības partneriem piedāvāšu lemt par 500 eiro vienreizēju atbalstu ģimenēm ar bērniem. Aicināšu pabalstu izmaksāt par katru ģimenē audzināmo bērnu. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) February 15, 2021

"В случае кризиса важно оказать населению быструю и легкодоступную поддержку. Сегодня я предлагаю нашим партнерам определиться с одноразовым пособием в ​​размере 500 евро для семей с детьми. Я предложу выплачивать пособие за каждого ребенка в семье", - сказано в записи.

Кариньш также объявил, что для повышения прозрачности решений и осведомленности общественности о процессе принятия решений будущие правительственные заседания, на которых будут рассматриваться ограничения, связанные с пандемией Covid-19, меры поддержки и вопросы вакцинации, будут открытыми.

Lai stiprinātu lēmumu caurskatāmību un veicinātu sabiedrības izpratni par to pieņemšanas gaitu, turpmāk valdības sēdes, kurās tiks skatīti ar #COVID19 pandēmiju saistīti ierobežojumi, atbalsta pasākumi un vakcinācijas jautājumi, būs atklātas. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) February 15, 2021

Как сообщалось, коалиция на заседании в понедельник, 8 февраля, не смогла прийти к общему мнению по предложению Национального объединения выплатить жителям с детьми единовременное пособие в размере 500 евро на ребенка для смягчения последствий ограничений из-за Covid-19.