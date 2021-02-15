Пн, 15.02.2021
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Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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Кариньш предложит определиться с решением об одноразовом пособии в ​​размере 500 евро для семей с детьми

Кришьянис Кариньш ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш предложит своим партнерам определиться с решением об одноразовом пособии в ​​размере 500 евро для семей с детьми, сказано в сообщении премьер-министра в Twitter.

"В случае кризиса важно оказать населению быструю и легкодоступную поддержку. Сегодня я предлагаю нашим партнерам определиться с одноразовым пособием в ​​размере 500 евро для семей с детьми. Я предложу выплачивать пособие за каждого ребенка в семье", - сказано в записи.

Кариньш также объявил, что для повышения прозрачности решений и осведомленности общественности о процессе принятия решений будущие правительственные заседания, на которых будут рассматриваться ограничения, связанные с пандемией Covid-19, меры поддержки и вопросы вакцинации, будут открытыми.

Как сообщалось, коалиция на заседании в понедельник, 8 февраля, не смогла прийти к общему мнению по предложению Национального объединения выплатить жителям с детьми единовременное пособие в размере 500 евро на ребенка для смягчения последствий ограничений из-за Covid-19.

Депутаты договорились, что Министерство экономики и Министерство благосостояния рассмотрят это предложение в течение двух недель.

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