Дзинтарс: пособия семьям в размере 500 евро не исключают дискуссий о других видах поддержки

Комментируя принятое вчера на заседании коалиции решение о выплате пособий, он отметил, что оно касается большой части населения, и на эти цели потребуется около 180 млн евро.
В то же время Дзинтарс указал, что данное решение не исключает возможностей обсуждения и других видов поддержки, так как есть и другие группы населения, которым поддержка во время кризиса из-за Covid-19 очень нужна.
"Речь идет не только о пожилых людях, но и людях с инвалидностью и других группах, которые до сих пор выпадали из мер поддержки. Дискуссии не будут легкими, поскольку есть желание помочь всем, но помощь должна соответствовать возможностям государства", - сказал Дзинтарс.