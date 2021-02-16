Дзинтарс: пособия семьям в размере 500 евро не исключают дискуссий о других видах поддержки

Комментируя принятое вчера на заседании коалиции решение о выплате пособий, он отметил, что оно касается большой части населения, и на эти цели потребуется около 180 млн евро.

В то же время Дзинтарс указал, что данное решение не исключает возможностей обсуждения и других видов поддержки, так как есть и другие группы населения, которым поддержка во время кризиса из-за Covid-19 очень нужна.