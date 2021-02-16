Вт, 16.02.2021
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Дзинтарс: пособия семьям в размере 500 евро не исключают дискуссий о других видах поддержки

Райвис Дзинтарс ФОТО: LETA

Пособия семьям в размере 500 евро за каждого ребенка не исключают дискуссий о других видах поддержки, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс.

Комментируя принятое вчера на заседании коалиции решение о выплате пособий, он отметил, что оно касается большой части населения, и на эти цели потребуется около 180 млн евро.

В то же время Дзинтарс указал, что данное решение не исключает возможностей обсуждения и других видов поддержки, так как есть и другие группы населения, которым поддержка во время кризиса из-за Covid-19 очень нужна. 

"Речь идет не только о пожилых людях, но и людях с инвалидностью и других группах, которые до сих пор выпадали из мер поддержки. Дискуссии не будут легкими, поскольку есть желание помочь всем, но помощь должна соответствовать возможностям государства", - сказал Дзинтарс.

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