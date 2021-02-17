СГД будет предоставлять SPKC информацию о месте работы заболевших Covid-19 людей

Это позволит центру сделать выводы, где и на каких рабочих местах Covid-19 распространяется быстрее всего, что позволит более точно принимать решения о требованиях эпидемиологической безопасности, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

Передача отмечает, что информация о том, люди каких профессий заражаются чаще всего и могут передать вирус дальше, ранее не собиралась. Только недавно выяснилось, что, например, педагоги начальной школы болеют практически столь же часто, как и врачи.

В связи с тем, что люди часто не предоставляют о себе полную информацию, у SPKC недостаточно данных о том, представители каких профессий болеют чаще. Например, часть водителей-дальнобойщиков не признается, что были за границей.

В данный момент создание системы находится на стадии улаживания формальностей, чтобы Служба госдоходов могла без проблем предоставлять данные о работе зараженных Covid-19.