Страшное преступление в Риге: мужчина совершил убийство, расчленил тело и спрятал его в шкафу
Прокуратура передала в Пардаугавский суд города Риги уголовное дело об убийстве человека, расчленении тела и хранении его в шкафу.
Прокуратура передала в Пардаугавский суд города Риги уголовное дело об убийстве человека, расчленении тела и хранении его в шкафу.
Мужчина обвиняется по делу об умышленном убийстве другого человека и расчленении трупа группой лиц, сообщили LETA в прокуратуре.
По данным прокуратуры, между обвиняемым и потерпевшим во время совместного распития алкоголя в квартире возник конфликт, в результате которого обвиняемый несколько раз умышленно ударил потерпевшего по голове.
Чтобы скрыть убийство, обвиняемый вместе с другим человеком решили расчленить тело. Там же в квартире он взял пилу и отпилил умершему руки и одну ногу. Оставшуюся часть тела он спрятал в шкафу и заклеил двери изолентой.
Упомянутый второй человек позже скончался, его дело направлено в суд для реабилитации.
Теперь суду предстоит принять решение о реабилитации умершего.
Дело передано в Пардаугавский суд города Риги. Судебный календарь показывает, что дело будет рассмотрено в суде 5 марта в 8:45.