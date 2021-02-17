Страшное преступление в Риге: мужчина совершил убийство, расчленил тело и спрятал его в шкафу

Мужчина обвиняется по делу об умышленном убийстве другого человека и расчленении трупа группой лиц, сообщили LETA в прокуратуре.

По данным прокуратуры, между обвиняемым и потерпевшим во время совместного распития алкоголя в квартире возник конфликт, в результате которого обвиняемый несколько раз умышленно ударил потерпевшего по голове.

Обвиняемый, осознавая, что его действия могут привести к смерти потерпевшего, оставил его лежать на полу без каких-либо признаков жизни.

Чтобы скрыть убийство, обвиняемый вместе с другим человеком решили расчленить тело. Там же в квартире он взял пилу и отпилил умершему руки и одну ногу. Оставшуюся часть тела он спрятал в шкафу и заклеил двери изолентой.

Упомянутый второй человек позже скончался, его дело направлено в суд для реабилитации.

Теперь суду предстоит принять решение о реабилитации умершего.