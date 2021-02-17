Ср, 17.02.2021
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Рамона Петравича, министр благосостояния
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В Москве девочка упала с 13-го этажа и выжила

ФОТО: pixabay.com

В Москве 14-летняя девочка выжила при падении с 13-го этажа. Спустя сутки после падения ее жизни ничто не угрожает, пишет "Медуза" со ссылкой на Baza.

Инцидент произошел днем 16 февраля на юге Москвы. Девочка упала на припаркованную под окнами дома машину.

Она пролетела почти 40 метров, после чего была госпитализирована.

Врачи больницы, куда девочку доставили на вертолете, диагностировали у нее перелом ноги, сильную травму головы и ушибы внутренних органов.

Как пишет Baza, "ни один из жизненно важных органов серьезно не пострадал".

15 февраля на востоке Москвы с 16-го этажа упала молодая женщина: она приземлилась на козырек подъезда, покрытый снегом. Женщина выжила, но на следующий день умерла в больнице.  

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