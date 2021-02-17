В Москве девочка упала с 13-го этажа и выжила
В Москве 14-летняя девочка выжила при падении с 13-го этажа. Спустя сутки после падения ее жизни ничто не угрожает, пишет "Медуза" со ссылкой на Baza.
В Москве 14-летняя девочка выжила при падении с 13-го этажа. Спустя сутки после падения ее жизни ничто не угрожает, пишет "Медуза" со ссылкой на Baza.
Инцидент произошел днем 16 февраля на юге Москвы. Девочка упала на припаркованную под окнами дома машину.
Врачи больницы, куда девочку доставили на вертолете, диагностировали у нее перелом ноги, сильную травму головы и ушибы внутренних органов.
15 февраля на востоке Москвы с 16-го этажа упала молодая женщина: она приземлилась на козырек подъезда, покрытый снегом. Женщина выжила, но на следующий день умерла в больнице.