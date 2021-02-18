Государству нужно действовать достаточно быстро, чтобы защитить национальный бизнес

Однако предприниматель признает - бизнес таков, что большая клиентская база покупает товары очно, особенно это можно отнести к общественному питанию.

"К счастью, как я уже сказал, сфера торговли продуктами питания этот кризис не ощутила так остро".

Говоря о взгляде в будущее, нужно помнить, что каждый кризис - в том числе и урок, который можно использовать в будущем. И этот кризис не исключение.

"Если посмотрю на себя как на руководителя предприятия - это для меня хорошая тренировка, и я могу учиться адекватно реагировать на каждую ситуацию и стараться излишне не переживать там, где не надо. Это хорошая психологическая тренировка. Чем спокойнее и без обострений ты смотришь на вещи, тем легче придумать, как их решить, меньше и потери", - говорит Грутупс.

По словам предпринимателя, если смотреть на бизнес в целом, то, как и во время любого кризиса, он требует более эффективной работы и поиска кратчайшего пути для достижения результата.

"Проще говоря - нужно искать возможности как заработать, так и сэкономить деньги, так как с помощью господдержки ни одно предприятие не может полностью покрыть все расходы. Есть лизинги, есть кредиты, есть коммунальные платежи, есть склады товара - со всем этим нужно считаться, так как ни одна субсидия этот поток полностью не покрывает. Если есть падение в обороте, то надо думать, как все это собрать вместе и оптимизировать", - указывает владелец Rāmkalni.

Он поясняет, что в этом плане, если говорить о малом бизнесе, государству необходимо действовать достаточно быстро, так как страдает преимущественно национальный бизнес. Из-за того, что работникам предприятий частично покрывают зарплаты, не покрываются остальные расходы.

"Думаю, это вызов для всей страны, так как в обратном случае таких грустных постов в соцсетях, что очередной предприниматель вынужден закрыть свой бизнес, станет все больше.

Важно понять, что за государственную систему в целом платят предприятия, поэтому бизнес необходимо защищать", - говорит Грутупс.

Он поясняет, что местный бизнес гораздо более эмоционально связан с Латвией, и местные предприятия вовлекаются и поддерживают местные проекты, например, восстанавливая эстрады парков, старые поместья, крыши церквей и т. д., помогают местным спортсменам, танцевальным коллективам, пожарным.

"Международные компании это делают, и это заслуживает признания, однако тут нет такой эмоциональной связи и мотивации. В этом плане по возможности быстрее нужно найти решения, чтобы все могли работать, иначе будет грустно", - отмечает предприниматель.

На вопрос, не является ли поддержка недостаточной, Грутупс говорит, что хорошо, что она вообще есть.

"Можно уже понять, что и в правительстве люди устали, и это нелегко, но нужно понимать, что долго жить так, как мы живем сейчас, нельзя. У людей закончатся деньги. Один аспект - это то, что у людей есть средства, на которые существовать. Другой аспект - не обанкротятся ли компании. Уже можно сказать, что "на их место придут другие", но нам важно, чтобы работал местный бизнес, так как он все-таки связан с этой землей и своей деятельностью он помогает Латвии и ее жителям", - говорит Грутупс.

Другим предприятиям в это время владелец Rāmkalni рекомендует сохранять спокойствие и холодный разум - это главные рекомендации.

"Любому предпринимателю важно, чтобы хорошо работал интеллект, так как каждый день необходимо решать различные задачи. Есть много вопросов и проблем, и чтобы голова хорошо работала, нужно нормальное настроение, и, несмотря на всю эту неприятную ситуацию, нужно сохранять и оптимизм, чтобы можно было бороться дальше", - отмечает Грутупс.