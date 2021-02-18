Чт, 18.02.2021
В то же время мы сталкиваемся с ситуацией, когда уровень заболеваемости по-прежнему очень высок, и нам необходимо найти способ его снизить, учитывая при этом, что усталость общества достигла критического уровня, а основные потребности, которые накопились у людей, нельзя бесконечно откладывать. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Государству нужно действовать достаточно быстро, чтобы защитить национальный бизнес
"Искусство предпринимательства"

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Кризис Covid-19 внес изменения не только в быт людей, но и в работу предпринимателей. В проекте "Искусство предпринимательства" портала TVNET своим опытом, как преодолеть этот кризис, делится владелец предприятия Rāmkalni Виктор Грутупс.

На вопрос, прогнозировался ли перед началом пандемии какой-то кризис, из-за которого было бы необходимо менять вид деятельности, Грутупс отметил, что предприниматели все время привыкли работать как кризисные менеджеры.

"Поэтому мы всегда "готовимся к войне, но надеемся на мир". Чего-то такого, конечно, мы не ожидали.

В целом если ты работаешь в бизнесе, то каждый день есть вопросы и проблемы, которые нужно решать; часто - сложно, но в этом плане мы были готовы. Определенные наработки уже были, так как это не первый кризис, который мы испытываем", - указывает Грутупс.

Весной предприятия столкнулись с первой волной пандемии, после которой летом последовало расслабление. Однако вторая волна Covid-19, начавшаяся осенью, оказалась сложнее, чем весной прошлого года. По словам Грутупса, если говорить о производстве, первая волна ощущалась гораздо выраженнее, так как пришлось провести большую реорганизацию в производственных и логистических процессах.

"Во вторую волну с производством у нас уже было легче. Больше всего пострадала сфера общественного питания - если в первую волну нам еще не надо было закрывать кафе и бистро, то во вторую волну это было нужно сделать. Таким образом, во вторую волну и пострадали сильнее, так как падение оборота составило 60-80%. Однако если мы говорим о торговле продуктами питания, то эта сфера в кризис была затронута меньше всего, так как продукты люди продолжают покупать и магазинам разрешают работать", - говорит Грутупс.

Во время пандемии предприятиям приходится приспосабливаться и менять свой вид деятельности, чтобы выжить. Rāmkalni - не исключение, так как во время пандемии компания создала свой интернет-магазин.

"Да, в первую волну мы для производства цукат создали интернет-магазин, и он очень хорошо работает. Э-магазин помог нам на Рождество и помогает и сейчас. Что касается общественного питания, где были наибольшие проблемы, мы переложили акценты и во вторую волну стали производить, например, различные полуфабрикаты, суши и другие продукты, которые можно взять в магазине и дома подогреть или пожарить. Таким образом мы можем нагрузить свою кухню и сейчас, во вторую волну", - говорит Грутупс.

На вопрос, был ли перенос деятельности в интернет-среду простым или же возникали какие-то проблемы, владелец Rāmkalni ответил, что особых проблем не было: для начала деятельности в интернете главным для предприятия было создать удобный интернет-магазин, что получилось при использовании платформы Mozello.

"После этого его нужно рекламировать в соцсетях и на сайте, чтобы люди нас находили. Конечно, есть и возможность доставки - используем на нашей интернет-платформе интеграцию Omniva. Люди заказывают, что хотят, из ассортимента цукат, и мы поставляем. Еще есть обработка платежа, и там ничего сложного нет". "Как говорится, это работа, которую можно сделать", - отмечает Грутупс.

Однако предприниматель признает - бизнес таков, что большая клиентская база покупает товары очно, особенно это можно отнести к общественному питанию.

"К счастью, как я уже сказал, сфера торговли продуктами питания этот кризис не ощутила так остро".

Говоря о взгляде в будущее, нужно помнить, что каждый кризис - в том числе и урок, который можно использовать в будущем. И этот кризис не исключение.

"Если посмотрю на себя как на руководителя предприятия - это для меня хорошая тренировка, и я могу учиться адекватно реагировать на каждую ситуацию и стараться излишне не переживать там, где не надо. Это хорошая психологическая тренировка. Чем спокойнее и без обострений ты смотришь на вещи, тем легче придумать, как их решить, меньше и потери", - говорит Грутупс.

По словам предпринимателя, если смотреть на бизнес в целом, то, как и во время любого кризиса, он требует более эффективной работы и поиска кратчайшего пути для достижения результата.

"Проще говоря - нужно искать возможности как заработать, так и сэкономить деньги, так как с помощью господдержки ни одно предприятие не может полностью покрыть все расходы. Есть лизинги, есть кредиты, есть коммунальные платежи, есть склады товара - со всем этим нужно считаться, так как ни одна субсидия этот поток полностью не покрывает. Если есть падение в обороте, то надо думать, как все это собрать вместе и оптимизировать", - указывает владелец Rāmkalni.

Он поясняет, что в этом плане, если говорить о малом бизнесе, государству необходимо действовать достаточно быстро, так как страдает преимущественно национальный бизнес. Из-за того, что работникам предприятий частично покрывают зарплаты, не покрываются остальные расходы.

"Думаю, это вызов для всей страны, так как в обратном случае таких грустных постов в соцсетях, что очередной предприниматель вынужден закрыть свой бизнес, станет все больше.

Важно понять, что за государственную систему в целом платят предприятия, поэтому бизнес необходимо защищать", - говорит Грутупс.

Он поясняет, что местный бизнес гораздо более эмоционально связан с Латвией, и местные предприятия вовлекаются и поддерживают местные проекты, например, восстанавливая эстрады парков, старые поместья, крыши церквей и т. д., помогают местным спортсменам, танцевальным коллективам, пожарным.

"Международные компании это делают, и это заслуживает признания, однако тут нет такой эмоциональной связи и мотивации. В этом плане по возможности быстрее нужно найти решения, чтобы все могли работать, иначе будет грустно", - отмечает предприниматель.

На вопрос, не является ли поддержка недостаточной, Грутупс говорит, что хорошо, что она вообще есть.

"Можно уже понять, что и в правительстве люди устали, и это нелегко, но нужно понимать, что долго жить так, как мы живем сейчас, нельзя. У людей закончатся деньги. Один аспект - это то, что у людей есть средства, на которые существовать. Другой аспект - не обанкротятся ли компании. Уже можно сказать, что "на их место придут другие", но нам важно, чтобы работал местный бизнес, так как он все-таки связан с этой землей и своей деятельностью он помогает Латвии и ее жителям", - говорит Грутупс.

Другим предприятиям в это время владелец Rāmkalni рекомендует сохранять спокойствие и холодный разум - это главные рекомендации.

"Любому предпринимателю важно, чтобы хорошо работал интеллект, так как каждый день необходимо решать различные задачи. Есть много вопросов и проблем, и чтобы голова хорошо работала, нужно нормальное настроение, и, несмотря на всю эту неприятную ситуацию, нужно сохранять и оптимизм, чтобы можно было бороться дальше", - отмечает Грутупс.

Проект "Искусство предпринимательства" создан в сотрудничестве с Mozello.lv

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