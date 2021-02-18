В Латвии вырос уровень фактической безработицы

При этом уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости (NVA), увеличился в декабре на 0,3 процентного пункта до 8%.

По сравнению с январем 2020 года уровень фактической безработицы увеличился на 1,4 процентного пункта, а уровень зарегистрированной безработицы за год вырос на 1,6 процентного пункта.

В январе 2021 года в Латвии было 84,1 тыс. безработных, что на 5,4 тыс. больше, чем в декабре, и на 11,8 тыс. больше, чем в январе 2020 года.