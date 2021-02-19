Пт, 19.02.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Компания Шефлера вложит в ресторан в комплексе Z-Towers свыше 1 млн евро

Комплекс Z-Towers и проект Filozofu rezidence ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во второй половине лета в многофункциональном комплексе Z-Towers в Риге планируется открыть ресторан высшего класса Tauro, в который компания, принадлежащая бизнесмену Юрию Шефлеру, планирует вложить более миллиона евро, сообщила агентству LETA член правления Towers Construction Management Светлана Циммере.

Компания-арендатор Meierovica 35 заключила договор со строительной компанией Merks о строительстве помещений для ресторана в Z-Towers. Планируется, что в ресторане будут работать 40 человек, а его шеф-поваром будет Раймонд Мицкус.

По данным Firmas.lv, Meierovica 35 зарегистрировано в 2006 году, его основной капитал составляет 11,253 млн евро. Компания принадлежит миллиардеру Юрию Шефлеру, владельцу международного концерна по производству и распространению алкогольных напитков Amber Beverage Group и бенефициару Latvijas balzams. Также Шефлер является бенефициаром Towers Construction Management, реализующего проект Z-Towers.

Общая площадь Z-Towers составляет почти 90 000 кв. м, в комплексе будут квартиры и офисы, а на первых пяти этажах - рестораны, конференц-залы, торговые площади, фитнес-центр, бассейн и СПА-зона.

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