Компания Шефлера вложит в ресторан в комплексе Z-Towers свыше 1 млн евро

Компания-арендатор Meierovica 35 заключила договор со строительной компанией Merks о строительстве помещений для ресторана в Z-Towers. Планируется, что в ресторане будут работать 40 человек, а его шеф-поваром будет Раймонд Мицкус.
По данным Firmas.lv, Meierovica 35 зарегистрировано в 2006 году, его основной капитал составляет 11,253 млн евро. Компания принадлежит миллиардеру Юрию Шефлеру, владельцу международного концерна по производству и распространению алкогольных напитков Amber Beverage Group и бенефициару Latvijas balzams. Также Шефлер является бенефициаром Towers Construction Management, реализующего проект Z-Towers.
Общая площадь Z-Towers составляет почти 90 000 кв. м, в комплексе будут квартиры и офисы, а на первых пяти этажах - рестораны, конференц-залы, торговые площади, фитнес-центр, бассейн и СПА-зона.