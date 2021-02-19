Компания Шефлера вложит в ресторан в комплексе Z-Towers свыше 1 млн евро

Компания-арендатор Meierovica 35 заключила договор со строительной компанией Merks о строительстве помещений для ресторана в Z-Towers. Планируется, что в ресторане будут работать 40 человек, а его шеф-поваром будет Раймонд Мицкус.

По данным Firmas.lv, Meierovica 35 зарегистрировано в 2006 году, его основной капитал составляет 11,253 млн евро. Компания принадлежит миллиардеру Юрию Шефлеру, владельцу международного концерна по производству и распространению алкогольных напитков Amber Beverage Group и бенефициару Latvijas balzams. Также Шефлер является бенефициаром Towers Construction Management, реализующего проект Z-Towers.