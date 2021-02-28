Стоимость арестованного по делу Лембергса имущества может составлять 350 миллионов евро

Точная стоимость имущества на сегодняшний день неизвестна. Напомним, полиция проводит расследование о растрате и присвоении арестованного имущества. Рижский окружной суд еще в прошлом году отстранил Мерони от обязанностей хранителя имущества.

Суд доверил перенять имущество Госагентству обеспечения МВД, которому пока не удалось получить контроль над арестованными по делу Лембергса активами. Кроме того, недавно директор агентства Эрик Иванов подал в отставку.

"Нужно принять во внимание, что имущество находится в различных юрисдикциях, где есть разные компании, офшорные компании, и нужно отметить, что и в Латвийской Республике нет такого нормативного регулирования, по которому хранитель арестованного имущества внезапно может поехать на Сейшельские или Антильские острова, "стартовать" в одной из компаний и начать принимать участие в собраниях акционеров и управлять имуществом", - отметил глава МВД Сандис Гиргенс.

В данный момент в ходе конкурса ищут нового управляющего, которого должен утвердить Кабинет министров.

Суд вместе с решением первой инстанции призвал полицию оценить возможность начала уголовного процесса против Мерони за невыполнение предыдущего решения суда.

"Скорее всего, решения, которые касаются меня, будут оспорены как незаконные и необоснованные", - прокомментировал LTV решение суда Мерони. Он утверждает, что многократно призывал агентство перенять активы приемлемым способом, но уже несколько месяцев с ним не связывались.

Один из прокуроров по делу Юрис Юрисс отметил, что арестованное имущество стоит несколько сотен миллионов евро. De Facto известно, что несколько лет назад прокуратура в ходе подсчетов оценила его в 350 миллионов евро.

"У нас есть точка отсчета. Точка отсчета всегда может быть лучшей или худшей, но если ее нет, то это еще хуже", - сказал Юрисс. По его словам, в свое время информацию о стоимости имущества предоставлял и сам Мерони. Таким образом, можно будет сравнить, выросла она за последние годы или снизилась. Это, в свою очередь, позволит оценить ответственность Мерони за хранение имущества.

Напомним, в понедельник Рижский окружной суд приговорил к тюремному заключению на пять лет с конфискацией имущества председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

После оглашения приговора мэр Вентспилса был арестован в зале суда.

По части обвинений Лембергс был оправдан.

Стороны могут обжаловать решение суда в апелляционном порядке в Рижском окружном суде, а также подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Прокуратура требовала приговорить Айвара Лембергса к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также к штрафу в размере 150 минимальных заработных плат, или 64 500 евро.

Прокуратура обвиняет Лембергса во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых финансовых средств и другого имущества, в служебном подлоге и участии в сделках, запрещенных в связи с занимаемой должностью, в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Прокуратура также потребовала приговорить сына Лембергса Анрийса к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, а бывшего делового партнера Ансиса Сормулиса - к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.