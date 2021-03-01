В Балвском крае не уменьшается количество пациентов с Covid-19 в больнице

В то время как количество госпитализаций в других больницах сокращается, койки для пациентов с Covid-19 в Балви все время заняты.

Ване не подтвердила и не опровергла, что высокая заболеваемость в крае связана с британским штаммом Covid-19, так как ей доступна та же информация, что и всем остальным - об одном случае британского штамма в крае.

В крае завершилась вакцинация от Covid-19 в центрах социального ухода, а в Ругаи она пока отложена, так как клиенты недавно переболели Covid-19. Также вспышка Covid-19 произошла в Балвском пансионате, и не все его клиенты получили прививки.

В объединении Балвской и Гулбенской больниц начата вакцинация пожилых людей от Covid-19.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, Балвский край в настоящее время занимает пятое место по общему количеству заболевших за последние две недели после Риги, Даугавпилса, Лиепаи и Юрмалы.