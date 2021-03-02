NEPLP оштрафовал ПБК за ложную информацию о Covid-19

Совет пришел к выводу, что программа "Первый Балтийский канал в Латвии"

распространяла ложную и вводящую в заблуждение информацию о Covid-19 и его заразности, тем самым подвергая опасности общественное здоровье или создавая серьезные риски. 7

NEPLP указывает, что канал нарушил требования закона об электронных СМИ, который предусматривает, что программы и передачи электронных СМИ не могут содержать контент, который угрожает общественному здоровью или может представлять серьезную опасность для него. Электронные СМИ должны гарантировать, что факты излагаются в передачах честно, объективно, с должной точностью и нейтральностью. Комментарии и мнения должны быть отделены от новостей, а автор мнения или комментария должен быть назван, указывает NEPLP.

Ложные утверждения о коронавирусе, в том числе о том, что это инфекция с низким уровнем заражения, прозвучали в программе "Здоровье" 27 декабря 2020 года "Здоровье", а также в программе "Жить здорово" 30 декабря 2020 года. Тот факт, что распространенная информация была ложной, подтвердили Министерство здравоохранения и Центр профилактике и контроля заболеваний, проверив прозвучавшие утверждения.

NEPLP считает, что ложные заявления, сделанные в программе, могут увеличить риск распространения инфекции среди членов семьи и особенно способствовать заражению пожилых людей и детей. 7

Вводящая в заблуждение информация может снизить участие людей в мерах безопасности и мотивировать их не соблюдать установленные государством ограничения. Это, в свою очередь, может привести к неконтролируемому распространению коронавируса.

NEPLP считает, что ПБК не принял необходимых мер для соблюдения закона, в том числе не оценил достоверность информации, представленной в программе, ее влияние на здоровье населения и возможные риски, и допустил распространение ложной информации.