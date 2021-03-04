Правительство обсудит расширение поддержки безработных
Сегодня состоится дистанционное заседание группы по поддержке бизнеса и работников, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.
Сегодня состоится дистанционное заседание группы по поддержке бизнеса и работников, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.
Заседание начнется в 10:00. В отсутствие министра финансов Яниса Рейрса работой группы по поддержке бизнеса и работников будет руководитель министр земледелия Каспар Герхардс.
На заседании планируется обсудить предложение Министерства благосостояния о расширении поддержки безработных.
Также будет рассмотрено концептуальное предложение Министерства экономики об инструменте арендной платы и предложение Министерства культуры о компенсации стоимости билетов организаторам культурных мероприятий, которых затронул кризис Covid -19.