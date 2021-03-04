Фото ⟩ В Эстонии на акцию антимасочников пришел всего один человек

"Любой, кому не нравятся нынешние выдуманные ограничения, запрещающие ходить в торговый центр без намордника, может присоединиться к небольшому флешмобу, цель которого - собрать много людей без маски и войти в торговый центр для совершения необходимых покупок", - написал Дмитрий, призывая своих единомышленников вести себя в торговом центре спокойно и вежливо.

"Чем больше людей придет за раз, тем лучше. Главное - без маски, - подчеркнул мужчина. - Если будут конфликты - записывайте видео. Иначе Postimees и Delfi потом перевернут все с ног на голову - как будто это мы нападали на охранников".

Однако конфликта не было.

Инициатор Дмитрий был единственным, кто стоял перед центром Ülemiste без маски и хотел рассказать о своих взглядах. Зайти в торговый центр он не пытался.

Департамент полиции и погранохраны направил для проверки ситуации к главному входу в центр трех сотрудников в помощь охранникам из охранной фирмы G4S. На заднем плане находился еще один патруль, в помощи которого не было необходимости.

Лишь однажды полиции пришлось поспорить со стариком, у которого в руке, видимо, был листок Конституции Эстонской Республики, но после этого он демонстративно натянул красную лыжную маску и ушел рассказывать другим сотрудникам центра о несправедливом положении.

Один из охранников сказал Postimees, что ему приходится напоминать людям об обязанности носить маску в среднем два раза в день, но это скорее исключение.