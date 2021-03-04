Кариньш от имени правительства принес извинения за недостатки в процессе вакцинации

"От имени всего правительства я приношу свои извинения тем людям, которые столкнулись с различными трудностями, в том числе с недостатком информации. Этот процесс может и будет улучшен", - подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр также высоко оценил ускорение процесса вакцинации, поскольку на этой неделе вакцины получают больше людей, чем неделю назад.

Уже сообщалось, что в среду 3550 человек получили первую вакцину против Covid-19 в Латвии, а вторую - 152, то есть всего было вакцинировано 3702 человека, согласно данным Национальной службы здравоохранения (NSS).

Всего в Латвии первую вакцину против Covid-19 получили более 52 000 человек. В первоначальных планах вакцинации предполагалось, что уровень примерно такого количества вакцинированных в неделю будет достигнут уже в первом квартале года, но это заняло более двух месяцев из-за недостаточной доступности вакцины.