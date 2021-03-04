Кариньш от имени правительства принес извинения за недостатки в процессе вакцинации
Премьер-министр Кришьянис Кариньш принес извинения от имени правительства за недостатки процесса вакцинации на пресс-конференции в четверг, 4 марта.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш принес извинения от имени правительства за недостатки процесса вакцинации на пресс-конференции в четверг, 4 марта.
"От имени всего правительства я приношу свои извинения тем людям, которые столкнулись с различными трудностями, в том числе с недостатком информации. Этот процесс может и будет улучшен", - подчеркнул Кариньш.
Премьер-министр также высоко оценил ускорение процесса вакцинации, поскольку на этой неделе вакцины получают больше людей, чем неделю назад.
Уже сообщалось, что в среду 3550 человек получили первую вакцину против Covid-19 в Латвии, а вторую - 152, то есть всего было вакцинировано 3702 человека, согласно данным Национальной службы здравоохранения (NSS).
Всего в Латвии первую вакцину против Covid-19 получили более 52 000 человек. В первоначальных планах вакцинации предполагалось, что уровень примерно такого количества вакцинированных в неделю будет достигнут уже в первом квартале года, но это заняло более двух месяцев из-за недостаточной доступности вакцины.
В среду показатель вакцинации увеличился по сравнению с понедельником и вторником, когда было вакцинировано 1700-2000 человек, однако это немного отстает от лучших показателей прошлой недели, когда в Латвии в течение дня было вакцинировано более 4000 человек. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс выразил готовность за неделю реализовать "план 7x2000".