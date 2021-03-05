Пятый в Риге и первый в Пардаугаве: открылся еще один ресторан KFC

Сейчас он работает в бесконтактном режиме и предлагает делать заказы на месте в ресторане, чтобы забрать их с собой, используя кассы самообслуживания, или на какой-либо платформе доставки еды.

Интерьер нового ресторана выдержан в современной манере, светлых оттенках с элементами натурального дерева. В зале ресторана на площади 97 квадратных метров разместились 64 посадочных места и кухня открытого типа, дополненные дигитальным меню, кассами самообслуживания и станциями наполнения напитков. Команда ресторана состоит сейчас из 10 специалистов в области питания, которые прошли профессиональное обучение, но уже в ближайшее время команда пополнится за счет привлечения нескольких новых работников.

В меню KFC входят все полюбившиеся блюда и закуски из курицы, которые приготовлены по традиционным рецептам и предлагают широкие возможности выбора на любой вкус, к тому же в этом году особое внимание уделяется также ассортименту десертов, расширив его различными новинками.

"Следя за покупательскими привычками населения, видим, что и на латвийском рынке все более востребованными становятся блюда, которыми можно наслаждаться как во время спокойных моментов отдыха, так и в повседневной спешке, причем сохраняется качество и неизменно хороший вкус еды. Именно позитивный опыт является тем, что мы хотим дать каждому посетителю KFC, поэтому очень ценим возрастающее доверие местных клиентов к нашему бренду и рады открытию в этом году уже пятого ресторана KFC в Риге, разрастаясь за пределы центра города и сделав обеды KFC еще более доступными для жителей.

Балтийский рынок является одним из наиболее стремительно растущих регионов, и у нас здесь большие планы по дальнейшему развитию бренда. До конца 2021 года мы хотим расширить сеть KFC, открыв до 20 новых ресторанов",

– комментирует менеджер по маркетингу KFC в Балтии Индре Гиедрите.

С прошлого года, продолжая стремительное расширение предприятия, три новых ресторана KFC были открыты в ТЦ Origo, ТЦ Domina Shopping и ТП Alfa. Владелец франшизы KFC, эстонская компания Apollo Group, уже к концу этого года планирует открыть первый ресторан drive-thru, в котором еда будет подаваться в автомашинах. В ближайшие годы рестораны KFC планируется открыть также и в других районах столицы, удобно достижимых для каждого поклонника бренда. Между тем в Литве и Эстонии в этом году предполагается открыть еще восемь новых филиалов KFC.