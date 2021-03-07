Руководитель профсоюзов: расходы на удаленную работу должен компенсировать работодатель

Он напомнил, что

сейчас работодателей призывают по возможности переводить работников на удаленную работу, однако, если правительство утвердит это требование как обязательное, было бы логично, если бы все расходы, связанные с удаленной работой, покрывал работодатель.

Также LBAS считает, что необходимо увеличить сумму компенсируемых расходов, которая не облагается подоходным налогом, если сотрудник работает удаленно. В настоящее время эта сумма не превышает 30 евро в месяц.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее на этой неделе заявил, что для сдерживания Covid-19 удаленная работа может быть введена как обязательное требование в ситуациях, когда есть возможность выполнять рабочие обязанности удаленно.