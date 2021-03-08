Пабрикс прокомментировал возможное приобретение Латвией вакцины "Спутник V"

Министр заявил, что Латвия не должна никого дискриминировать в отношении покупки средств, необходимых для борьбы с пандемией, в зависимости от страны, в которой они произведены.

"Если ЕАЛС зарегистрирует российскую вакцину и нам потребуются дополнительные поставки, мы рассмотрим этот вопрос в правительстве. Как и с любыми вакцинами других производителей", 19

- сказал Пабрикс.

Он напомнил о заявлении министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, что в настоящее время Латвия заказала вакцины у семи производителей и ожидается, что с середины года будет доступно большое количество вакцин.

На вопрос агентства LETA о геополитических рисках министр ответил, что в прошлом году в начале пандемии Латвия закупила маски в Китае, поэтому теперь возникнет вопрос, почему Латвия не может покупать российскую вакцину.

"Но есть вопрос о регистрации, качестве и необходимости продукта. Я - один из тех политиков, кто считает, что товары в первую очередь должны закупаться у латвийских производителей. Если местные производители не производят такой продукт, тогда мы смотрим, доступны ли альтернативы у ближайших союзников. Я не буду возражать против закупки, если все стандарты и критерии будут соблюдены и нам нужна будет эта вакцина", - подчеркнул Пабрикс.