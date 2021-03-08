Оборот LDz Cargo в прошлом году сократился на 35,9%

Согласно отчету руководства LDz Cargo, наибольшее влияние на ее прибыль в прошлом году оказал примененный Советом по конкуренции штраф в размере 5,694 млн евро за выявленное злоупотребление доминирующим положением на рынке железнодорожных грузоперевозок.

Снижение доходов компания поясняет уменьшением общего объема перевезенных грузов. В 2020 году LDz Cargo перевезло 23,467 млн тонн грузов, что на 43,4% меньше, чем годом ранее, в том числе внутри страны перевезено 2,025 млн тонн грузов, что на 18,6% больше 2019 года. Объем экспортных перевозок снизился на 11,4% до 2,026 млн тонн, сухопутный транзит сократился на 20,9% до 3,597 млн тонн, объем импортных перевозок - на 52% до 15,818 млн тонн.

Большая часть импортных перевозок и сухопутных транзитных перевозок в прошлом году осуществлялась из России - 61,6% и Беларуси.

По видам перевезенных грузов в прошлом году наиболее существенными сегментами были нефть, нефтепродукты и каменный уголь. Было перевезено 6,45 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что составляет 27,5% общего объема грузов, и 4,03 млн тонн каменного угля (17,2%).

Помимо грузоперевозок, компания осуществляет международные пассажирские перевозки. В прошлом году было перевезено 17,7 тыс. пассажиров, что на 89,6% меньше 2019 года. В 2020 году компания перевозила пассажиров только в период с января по март, после чего были введены ограничения в связи с пандемией Covid-19.