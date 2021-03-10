Роскомнадзор замедляет "Твиттер". Как это работает?

На "Твиттере" Роскомнадзор впервые массово проверил технологию замедления трафика, которую внедрили после принятия закона "о суверенном интернете". На нее, по данным Би-би-си, было потрачено не менее 7 млрд рублей (95 млн долларов). Однако в итоге в рунете случился массовый сбой.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор перешел от угроз и штрафов "Твиттера" к конкретным действиям. Ведомство заявило, что начало замедлять трафик социальной сети - на 50% компьютеров и ноутбуков и на 100% мобильных телефонов. Причина - игнорирование администрацией соцсети требований российского законодательства: в ведомстве недовольны, что "Твиттер" не удаляет "противоправные ссылки и публикации" (призывы к самоубийству, информацию об употреблении наркотиков и прочее).

В качестве оружия по борьбе со строптивым сервисом Роскомнадзор впервые массово использует технологию "замедления". Раньше для этих целей всегда были задействованы прямые блокировки IP-адресов, как в случае с "Телеграмом" в 2018-2020 годах.

Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"), говорит исполнительный директор исполнительный директор НКО "Общество защиты интернета" Михаил Климарев и подтверждает бывший высокопоставленный сотрудник Роскомнадзора.

Как работает DPI?

DPI представляет собой оборудование, которое устанавливается у провайдера интернета. Этот программно-аппаратный комплекс анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям.

Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик - например, того же "Твиттера". При этом его не обязательно блокировать полностью, а можно только замедлять, рассказывал Би-би-си чиновник Роскомнадзора, занимавшийся внедрением этой технологии.

Когда началось внедрение DPI?

Установка DPI началась после принятия в 2019 году пакета законов, который получил название "суверенный интернет". Согласно нему, оборудование DPI на сетях операторов должно ставить государство, общие затраты тогда оценивались в сумму до 20 млрд рублей, писала Би-би-си.

В течение 2019 года Роскомнадзор выбирал поставщика технологии, в итоге им стала российская компания "РДП.РУ", писали РБК и "Ведомости" и подтверждает экс-сотрудник ведомства. На тот момент она на 15% принадлежала Ростелекому, с 2020 года госкомпания владеет "РДП.РУ" на 100% (данные системы "СПАРК-Интерфакс").

При этом непосредственно установкой оборудования занималась компания "Данные - Центр обработка и автоматизации" (ДЦОА), писал РБК и подтверждает экс-сотрудник Роскомнадзора, непосредственно занимавшийся DPI. Актуальные акционеры компании скрыты, но по состоянию на весну 2019 года 43% в ней контролировал холдинг "Цитадель" - основной поставщик оборудования для прослушки разговоров и отслеживания интернет-трафика для правоохранительных органов (СОРМ).