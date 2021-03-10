Роскомнадзор замедляет "Твиттер". Как это работает?

Возможно, с этим связано, что Роскомнадзор пообещал замедлять трафик "Твиттера" лишь на 50% стационарных устройств. "Значит, "большая четверка" [мобильных операторов] оборудование уже поставила, а мелкие розничные операторы интернета - не все", - говорит он. Такого же мнения придерживается и исполнительный директор НКО "Общество защиты интернета" Михаил Климарев.
В Роскомнадзоре не ответили на запрос Би-би-си. В "Икс Холдинге" (владеет "Цитаделью") не стали комментировать вопрос, кому сейчас принадлежит ДЦОА. Связаться с представителем ДЦОА не удалось.
Сработало ли замедление?
Во время тестовых испытаний DPI удавалось замедлить трафик мессенджеров, уверяет экс-сотрудник Роскомнадзора. Однако "Твиттер" - первый сервис, к которому DPI был применен со всей мощью. Удалось ли Роскомнадзору замедлить его трафик?
Вскоре после того, как Роскомнадзор выпустил свой пресс-релиз, некоторые пользователи стали жаловаться, что у них не загружаются картинки и видео под твитами. Всплеск жалоб зафиксировал и сервис Downdetector, который собирает информацию о проблемах у конкретных провайдеров и сервисов. При этом через VPN (сервис, которые позволяет скрыть свое поведение в сети) "Твиттер" работал, как обычно, проверил корреспондент Би-би-си. "По идее - да, DPI не может замедлять трафик, идущий через VPN", - говорит Климарев.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в интервью "России-24" подтвердил, что замедление "Твиттера" касается только фотографий и видео - сами текстовые сообщения должны грузиться с обычной скоростью.
При этом через полтора-два часа после начала замедления "Твиттера" произошел сбой в работе государственных сайтов - Кремля, правительства России, Следственного комитета и других. Был сбой и в сети государственного Ростелекома, следует из данных Downdetector. Пользователи тут же стали вспоминать, что в 2018 году, когда Роскомнадзор пытался заблокировать "Телеграм", точно так же перестали работать многочисленные сторонние ресурсы и сервисы, такие как интернет-магазины или логистические компании.
"У нас все открывается", - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на эти сообщения и переадресовал вопрос в министерство цифрового развития.
"Проблемы с доступом к государственным сайтам связаны со сбоями в работе оборудования "Ростелекома", а не с замедлением работы "Твиттера", - заявили там.
В соцсетях также вспомнили заметку New York Times о том, что американские власти якобы планируют кибератаку на Россию в ответ на аналогичные действия российских хакеров. Тем более что сбои наблюдались в основном у государственных сервисов и у государственного "Ростелекома".
"Возможны оба варианта одновременно", - так создатель сервиса статистики заблокированных IP-адресов Usher2.club Филипп Кулин ответил на вопрос Би-би-си о том, связаны ли проблемы государственных сервисов с замедлением "Твиттера" или возможной кибератакой.
Би-би-си направила запрос в "Твиттер", но ответа на него пока не получила.