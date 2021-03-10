Польскому консулу в Бресте предложено покинуть Беларусь из-за "дня проклятых солдат"

"Проклятые" солдаты - участники антикоммунистического движения в Польше в 1944-53 годах, действовали и в Западной Беларуси, уточняют Naviny.by . Один из них - Ромуальд Райс (Бурый), офицер Армии Крайовой, ему вменяли убийство 79 белорусов.

9 марта в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховски. "Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля 2021 г. в г. Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны".

"Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма", - заявило внешнеполитическое ведомство. По мнению МИД, своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса "поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями".

"Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. Вместе с тем в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности - Венскую конвенцию о консульских сношениях", - говорится в заявлении.

"Проклятые", или "отверженные", солдаты - участники антикоммунистического движения в Польше в 1944-1953 годах. Действовали на территории Западной Белоруссии, Западной Украины и Виленского края, выступали против присоединения этих территорий к СССР и установления коммунистического режима.

Ромуальд Райс (Бурый) - польский офицер Армии Крайовой, участник антикоммунистического движения, казнен в 1949 году за преступления против мирного населения. Вменялось в вину убийство 79 белорусов в Восточной Польше.