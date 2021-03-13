Перед выходными в Латвии вырос темп вакцинации от Covid-19

Наибольшее количество людей было привито на этой неделе в пятницу. Всего за пять дней прививки получили 13 585 человек, в том числе 13 474 человека - первую дозу вакцины, а 111 - вторую.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 77 904 человека, обе дозы - 18 113 человек. По данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года население Латвии составляло 1,894 млн человек, то есть первую дозу вакцины получили 4,11% населения, а обе дозы - 0,96%.