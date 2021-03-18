"За трехразовое питание надо доплатить 2,40 евро". О проживании в гостиницах с поддержкой государства и без

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Видео: "Кто вам платит?" о том, что происходит в гостиницах

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"Шоу "Карантин. Игра на выживание" закончилось, отель приобрел популярность, но мы поняли, что никто не может к нам приехать - закрыли "балтийский пузырь", - поделилась управляющая отелем Sherlock Art Hotel Юлия Жагунова, которая в феврале этого года была вынуждена закрыть отель, несмотря на нестандартную маркетинговую кампанию по привлечению клиентов.

В свою очередь, отели Mogotel Hotel Group продолжают работу. Три из 13. В том числе принимая на самоизоляцию Covid-позитивных клиентов и контактных лиц. "На момент, когда мы заключали договоры, мы могли в наших гостинцах разместить таких клиентов в более чем 300 номерах каждую ночь. Прошло почти три месяца, и было всего 170 - значит, программа не работает так хорошо, как мы ожидали", - не скрывает административный директор Mogotel Hotel Group Сабине Криевиня.