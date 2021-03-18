Чт, 18.03.2021
В данный момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca больше рисков, и рекомендует продолжать использовать вакцину. Всемирная организация здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения

"За трехразовое питание надо доплатить 2,40 евро". О проживании в гостиницах с поддержкой государства и без

  • Sherlock Art Hotel: "Игра на выживание", которая выжить не помогла
  • ​Mogotel: Год назад у нас работало в Риге 13 гостиниц, сейчас - три
  • Скоро в гостиницах: "Клиенту за трехразовое питание надо доплатить 2,40 евро"
Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В среду, 17 марта, прошел прямой эфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?", посвященный ситуации в гостиницах Латвии. Пока одни не видят возможности продолжать свою работу, другие борются за выживание, в том числе размещая Covid-позитивных клиентов и контактных лиц. Сложно всем. 

Для абонентов Для абонентов

Видео: "Кто вам платит?" о том, что происходит в гостиницах

Эфир также можно посмотреть и на нашей страничке в YouTube.

Нас можно и прослушать!

"Шоу "Карантин. Игра на выживание" закончилось, отель приобрел популярность, но мы поняли, что никто не может к нам приехать - закрыли "балтийский пузырь", - поделилась управляющая отелем Sherlock Art Hotel Юлия Жагунова, которая в феврале этого года была вынуждена закрыть отель, несмотря на нестандартную маркетинговую кампанию по привлечению клиентов. 

В свою очередь, отели Mogotel Hotel Group продолжают работу. Три из 13. В том числе принимая на самоизоляцию Covid-позитивных клиентов и контактных лиц. "На момент, когда мы заключали договоры, мы могли в наших гостинцах разместить таких клиентов в более чем 300 номерах каждую ночь. Прошло почти три месяца, и было всего 170 - значит, программа не работает так хорошо, как мы ожидали", - не скрывает административный директор Mogotel Hotel Group Сабине Криевиня.

Однако правительство проблему осознало, говорит она: "Последние изменения, что будут оплачивать 80% за питание и клиенту надо будет доплатить 20%, но при условии что эти 80% - не более 10 евро за сутки. Надеемся, что это будет такой стимул больше использовать эту программу". По ее словам, 10 евро за сутки на питание - разумное предложение со стороны государства: "В наших отелях трехразовое питание начинается от 12 евро, это значит, что государство будет оплачивать 9,60 евро, а клиенту надо доплатить 2,40 евро, что, мне кажется, за трехразовое питание уже приемлемо".

НАВЕРХ
Back