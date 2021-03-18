Утверждены новые льготы для предпринимателей для преодоления последствий кризиса из-за Covid-19

При обсуждении поправок дискуссии в парламенте возникли по предложению депутатов Юлии Степаненко и Любови Швецовой о том, чтобы включать в оправданные расходы при подаче годовой декларации расходы семей на компьютерную технику для удаленной учебы. За это предложение проголосовали 37 депутатов, против были 47.

Принятые сегодня поправки увеличивают срок подачи годовой декларации и уплаты подоходного налога с населения.

Субъекты хозяйственной деятельности могут подавать декларации до 1 июля и платить налог до 23 июля вместо ранее предусмотренных 1 июня и 23 июня.

На субъектов хоздеятельности при начислении подоходного налога за 2020 и 2021 годы не будет распространяться прежний лимит расходов в размере 80% дохода. Такое условие важно, потому что в настоящее время стремительно растет количество убыточных предприятий.

До конца 2021 года предприятия смогут не платить подоходный налог с населения и социальные взносы с минимальной заработной платы, если на предприятии с оборотом более 2500 евро не было ни одного работника или члена правления, который получает по крайней мере минимальную зарплату.

Чтобы способствовать восстановлению сектора общественного питания, поправки обязывают муниципальные учреждения в кратчайшие сроки и в приоритетном порядке согласовывать торговлю на уличных террасах, дегустационных стендах, в мобильных торговых точках и других точках общественного питания на открытом воздухе.

Для поддержки поставщиков коммерческих транспортных услуг поправки предусматривают возможность оказания услуг такси на территории международного аэропорта "Рига", где доступ ограничен, на транспортных средствах не старше семи лет с момента первой регистрации, а также отложить требование о необходимости документов предоплаты (ваучеров). В настоящее время пассажиров в аэропорту обслуживают такси в возрасте до пяти лет, а также должна быть обеспечена возможность предоплаты.

Поправки предусматривают и другие меры поддержки, в том числе продление срока подачи годовых отчетов за 2020 год для предприятий, общественных и религиозных организаций, социальных предприятий.