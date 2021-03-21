В Латвии хотят построить завод по производству вакцин от Covid-19

В конце февраля Европейская комиссия призвала страны Европейского союза (ЕС) рассмотреть возможность производства вакцин в ЕС. Целью предложения было выяснить, какие есть возможности расширения производства вакцин против Covid-19 здесь, на старом континенте, который в настоящее время сильно отстает по темпам вакцинации, например, от США или Великобритании.
Латвия также откликнулась на призыв Европейской комиссии.
Латвийские фармацевтические компании - Olainfarm, Grindex и Pharmidea - предлагают взглянуть шире и вовлечься в процесс на шаг вперед, а именно в биотехнологическую часть, где производится активное вещество. Предложение - построить мощный завод по производству вакцин от Covid-19.
"Латвийские фармацевтические компании открывают новые горизонты, опираясь на свои исторические знания о синтетических лекарствах и заглядывая на 20-30 лет вперед", - говорит Виталий Скривелис, совладелец Pharmidea и глава Латвийской ассоциации предпринимателей химической и фармацевтической отраслей.
Фармацевтической биотехнологии в Латвии не существовало уже несколько десятилетий, и
ее возрождение, в том числе для производства вакцин, может потребовать около 80 миллионов евро инвестиций и государственной поддержки.
"С точки зрения уровня сложности, это похоже на строительство атомной подводной лодки. Представьте, если бы в Латвии начали строить атомную подводную лодку. Настолько большими были бы вложения", - говорит Скривелис.
Министр экономики Янис Витенбергс (KPV LV), которому фармацевтические компании направили письмо, на этой неделе обсудил производство вакцин в Латвии с Европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка. Витенбергс считает, что деньги на строительство такого завода в Латвии, возможно, можно найти в рамках действующего Европейского механизма восстановления и устойчивости, и наша инициатива в Брюсселе потенциально может быть поддержана.