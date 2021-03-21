Поляки, работающие за границей, требуют от Германии компенсации за тесты на коронавирус

В пятницу, 19 марта, Германия заявила, что классифицирует соседнюю Польшу как зону высокого риска Covid-19, что означает, что для въезда оттуда требуется отрицательный тест на Covid-19, выполненный за последние 48 часов.

"Немецкая сторона должна найти решение, при котором (...) за тесты не нужно будет платить", - сказал новостному агентству DPA представитель Инициативы граждан за свободную границу.

Он подчеркнул, что требование Германии проводить тесты на Covid-19 часто ложится несправедливым финансовым бременем на приграничных работников.

В середине марта в Мекленбург-Передняя Померания на двух пограничных переходах были созданы центры тестирования. Для иностранных работников плата за прохождение теста на Covid-19 составляет десять евро, а для остальных - 20 евро.

Бранденбург планирует в ближайшее время запустить аналогичную процедуру тестирования.

Институт Роберта Коха классифицирует районы с более чем 200 новыми инфекциями на 100 000 населения в неделю как районы высокого риска.