Tez Tour до конца режима чрезвычайной ситуации не будет возобновлять полеты в третьи страны

На предприятии заявили, что, как только эпидемиологическая ситуация в Латвии будет полностью соответствовать критериям безопасных путешествий и отдыха, сразу же откроется программа полетов по популярным туристическим направлениям.

"В настоящее время, когда еще действует режим чрезвычайной ситуации, принятые правительством Латвии строгие правила безопасных поездок в третьи страны и рекомендации Министерства иностранных дел воздерживаться от неважных поездок за границу, безопасность туристов не должна подвергаться угрозе. Это наша однозначная и твердая позиция по данному вопросу, и даже сейчас, когда формально можно организовать полеты по нескольким туристическим направлениям, мы четко осознаем все возможные риски, связанные с путешествием, и их возможные последствия, поскольку заболеваемость Covid-19 в Латвии и ЕС по-прежнему представляет угрозу для общества", - сказал руководитель Tez Tour Константин Пальгов.