Tez Tour до конца режима чрезвычайной ситуации не будет возобновлять полеты в третьи страны

На предприятии заявили, что, как только эпидемиологическая ситуация в Латвии будет полностью соответствовать критериям безопасных путешествий и отдыха, сразу же откроется программа полетов по популярным туристическим направлениям.
"В настоящее время, когда еще действует режим чрезвычайной ситуации, принятые правительством Латвии строгие правила безопасных поездок в третьи страны и рекомендации Министерства иностранных дел воздерживаться от неважных поездок за границу, безопасность туристов не должна подвергаться угрозе. Это наша однозначная и твердая позиция по данному вопросу, и даже сейчас, когда формально можно организовать полеты по нескольким туристическим направлениям, мы четко осознаем все возможные риски, связанные с путешествием, и их возможные последствия, поскольку заболеваемость Covid-19 в Латвии и ЕС по-прежнему представляет угрозу для общества", - сказал руководитель Tez Tour Константин Пальгов.
Он добавил, что Tez Tour полностью готов к летнему сезону 2021 года и прогнозирует высокий спрос на путешествия, включая как выездной, так и въездной туризм.
Пальгов прогнозирует, что возвращение туризма к обычному ритму, вероятно, начнется в апреле-мае этого года, но этот процесс будет постепенным.
Из Латвии Tez Tour выполняет рейсы на курорты Италии, Австрии, Испании, Андорры, Турции, Греции, Египта, Кипра, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Мальдивских островов, Кубы, Доминиканской Республики и других стран.