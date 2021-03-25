Смогут ли латвийцы сами выбрать вакцину?

По его словам, раньше при вакцинации, например, против гепатита, людям было неважно, кто производитель вакцины. Однако сегодня в обществе наблюдается ажиотаж, и люди часто имеют собственное мнение о том, какую вакцину они хотели бы или не хотели бы получать.

На вопрос, сможет ли население выбрать, какую вакцину получить, Павлютс ответил, что в условиях острой нехватки вакцин предоставлять такую возможность не планируется. 3

В то же время министр не исключил, что в будущем, когда будет доступно больше вакцин и от разных производителей, выбирать вакцину будет врач по согласованию с пациентом.

Министр ответил и на другие вопросы, в том числе рассказал, что большинство вариантов SARS-CoV-2, которые в настоящее время обнаруживаются в Латвии, были завезены под Новый год в основном из Великобритании.