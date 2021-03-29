Фитнес-клубы попросили у правительства более целенаправленной поддержки

Он подчеркнул, что в настоящее время единственная доступная спортивным кубам форма поддержки - это пособия по простою для сотрудников, но в спортивных клубах обычно небольшое количество работников и большие помещения, за которые нужно вносить арендную плату, коммунальные платежи, а также платить по кредитам за приобретенные тренажеры.

Кузнецов сообщил, что с середины декабря, когда в спортивных клубах были запрещены занятия в помещениях, убытки членов ассоциации уже достигли 1,5 млн евро. Например, в январе доход членов ассоциации составил 14 686 евро, а убытки - 412 564 евро.

В 2019 году оборот членов ассоциации составил 25 млн евро, при этом 5,3 млн евро были уплачены в бюджет в виде налогов. В отрасли работает более 1500 человек - тренеры и административный персонал.

Ассоциация подчеркивает, что ситуация достигла критической точки, и призывает правительство поддержать спортивные клубы, используя в качестве критерия 60% от исторического оборота, а не размера социальных взносов и брутто-зарплат. Кузнецов пояснил, что с учетом небольшого количества сотрудников в спортивных клубах поддержка, получаемая по критерию социальных взносов и размера брутто-зарплат, получается ничтожной.

Ассоциация также призывает оказать спортклубам поддержку в виде грантов для покрытия арендной платы, счетов за коммунальные услуги и банковских платежей.

Кроме того, ассоциация предлагает ввести принцип светофора для работы спортивных клубов в зависимости от уровня заболеваемости в стране. Если 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составит менее 200 случаев, ассоциация призывает разрешить спортивным клубам работать без ограничений.

Согласно этому плану, если совокупная заболеваемость ниже 400 случаев, спортивные клубы могут работать, обеспечивая не менее 15 кв. м на одного клиента, и проводить занятия для групп до 10 человек.

В случае, если совокупная заболеваемость ниже 650 случаев, ассоциация просит разрешить индивидуальные тренировки до шести человек при условии, что на одного человека приходится не менее 15 кв. м зала.