Кто вам платит? ⟩ Почему в Латвии важно говорить о событиях в Беларуси?

Прямая трансляция прямо здесь в 18:00 или на нашей страничке в Facebook!

Приглашенные гости: Юрис Розенвалдс - политолог, Латвия

- политолог, Латвия Вероника Цепкало - инициатор Belarus Women's Foundation

- инициатор Belarus Women's Foundation Серж Харитонов - медиаэксперт, специалист по Беларуси, США

"Мы очень надеемся на весну. Как говорили в польской "Солидарности" (независимый профсоюз, созданный в Польше в 1980 году во время массового забастовочного движения. - Прим. ред.), "зима - ваша, весна - наша!" - недавно в интервью RUS TVNET говорила Вероника Цепкало.

Пока же весна вторит зиме - массовой акции ко Дню Воли в Беларуси не случилось ни в четверг, 25 марта, ни в субботу, 27 марта. В стране задержали около 500 человек. Многие задержания закончились судами, порой весьма абсурдными.

Как пишут Naviny.by, минувший День Воли не стал стартом горячей политической весны - два-три года тюрьмы за выход на улицу - слишком дорогая цена.

"Власти купировали горячую весну, но не решили проблем. Сейчас время политического отлива, но сказать, что все задавлено, зачищено и затихло, нельзя.

Протестные настроения никуда не делись. Опасность для режима несут грядущие электоральные кампании 2021-2022 годов", - заявили изданию опрошенные аналитики.

По мнению эксперта аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерия Карбалевича, к нынешней белорусской ситуации весьма применима расхожая метафора о пожаре на торфянике, когда сверху огонь не заметен, а в глубине - все полыхает: "Протестные настроения никуда не делись. Ситуация для Лукашенко поменялась очень серьезно, он понимает, что не опирается на общество. Он опирается на грубую силу, и это его проблема".

В то же время директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман оценил ситуацию в Беларуси как патовую: "Оппозиция не может ни коим образом сместить власть, и власть продолжает контролировать страну, но в то же время у очень значительной части населения антиправительственные взгляды. То есть власть контролирует физическое пространство, но протестные настроения очень распространены в обществе".

Он же раскритиковал действия оппозиции: "Действия команды Тихановской за последние 3-4 месяца, в том числе и инициированное ею голосование, с аналитической точки зрения вызывают недоумение. Потому что единственное, что покажет голосование на онлайн-платформе "Голос", если не будет никаких накруток, - что протестные настроения снизились и поддержка у Тихановской меньше, чем была в августе 2020 года. Так что это с логической и аналитической точки зрения какое-то безумное и провальное решение".

Тем временем министр иностранных дел Эдгар Ринкевич 25 марта принял решение на неопределенное время запретить въезд в Латвию еще 118 гражданам Беларуси. Запрет на въезд на территорию Латвии был введен в отношении сотрудников органов внутренних дел и юстиции, а также учреждений регионального управления.

"25 марта в знак солидарности с белорусским народом, отмечающим День Воли, Литва, Латвия и Эстония расширяют национальные границы иностранцев, которым запрещен въезд в страны Балтии в ответ на продолжающиеся систематические репрессии в отношении белорусского общества и демократических устремлений белорусов", - заявили в МИД Литвы.

Что еще собирается предпринять оппозиция?

Что следовало бы предпринять?

Эффективны ли запреты на въезд для влияния на действующую власть в Беларуси?

Вернется ли протестное движение на улицы?

В 18:00 говорим об этом и не только!