Dobeles dzirnavnieks покупает литовское предприятие по переработке зерна

Baltic Mill Group владеет несколькими предприятиями по переработке зерна и производству продуктов питания в странах Балтии - Malsena Plius и производителем макаронных изделий Amber Pasta в Литве, АО Rigas dzirnavnieks в Латвии и Balti Veski в Эстонии.

Представители Dobeles dzirnavnieks отметили, что, подписав соглашение о приобретении 100% акций AB Baltic Mill, компания планирует увеличить мощности по переработке зерна в странах Балтии и укрепить свои экспортные возможности. Планируется, что сделка будет завершена к концу этого года после утверждения советами по конкуренции всех трех стран Балтии.

На предприятии отметили, что Dobeles dzirnavnieks за последние десять лет инвестировал более 120 млн евро в развитие своей инфраструктуры и производства, в том числе в этом году завершены два крупных инвестиционных проекта - создание первой в странах Балтии инфраструктуры полного цикла реализации биологического зерна и установка инновационной технологической линии по производству макаронных изделий с инвестициями более 30 млн евро.

"Расширение экспортных рынков и увеличение объемов было нашей стратегической целью на протяжении почти десяти лет. В течение этого периода мы целенаправленно инвестировали и развивали производство в Латвии, чтобы поставлять продукцию местным жителям и удовлетворять спрос на внешнем рынке", - сказал председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс.

В прошлом году Dobeles dzirnavnieks экспортировало 68% своей продукции, и закономерно, что предприятие ищет возможности для увеличения производственных мощностей, чтобы конкурировать на мировом рынке. 1

Руководитель группы Baltic Mill Вигантас Рейфонас сказал, что привлечение инвестиций Dobeles dzirnavnieks - хорошая новость для всей группы Baltic Mill, а также для партнеров, поставщиков и литовских фермеров.

"Сохраняя важные для нас литовские ценности и качество, достигнутые в течение многих лет работы, предприятия группы получат прочную инвестиционную базу для успешного роста в будущем", - добавил он.

В 2019 году оборот Dobeles dzirnavnieks составил 129,639 миллиона евро, что на 10,5% больше, чем годом ранее. Прибыль предприятия увеличилась на 27,4% и составила 4,198 млн евро.