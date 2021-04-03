Нагрузка на пакоматы выросла в четыре раза. Ситуация с доставкой посылок стала драматичной

Из-за запрета на очную торговлю предприятия по доставке посылок переживают большую нагрузку. Кроме того, люди начали заказывать в интернете и товары большого размера, что значительно затрудняет работу сортировочного терминала и поставки.

DPD Latvija и Omniva о сложившейся ситуации говорят, что при таком давлении долгое время работать невозможно, и надеются, что магазинам скоро позволят возобновить работу.

Ситуация на складах обоих предприятий складывается драматичная. Сортировочный цех Omniva сейчас работает 24 часа в сутки. Ранее так не было. Число посылок достигает 50 000 ежедневно и нагрузка превышает все рождественские рекорды. 12

Руководитель Omniva Latvija Беате Краузе-Чеботаре заявила о драматической ситуации: "Мощность наших пакоматов близка к 27 000 шкафчиков. Так как нам каждую ночь поступает более 50 000 посылок, то мы видим, что возникает проблема, так как все люди сразу свои посылки не забирают".

Беате Краузе-Чеботаре отметила, что поэтому посылки могут запаздывать даже на пять дней и по-прежнему выдаются у пакомата.

В свою очередь у поставщика посылок DPD Latvija нагрузка на пакоматы выросла в четыре раза, а объем курьерской работы вырос вдвое. 12