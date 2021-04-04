В воскресенье нельзя будет записаться на прививку от Covid-19 по телефону 8989

Хотя люди из приоритетных групп в воскресенье утром получают сообщения с приглашением подать заявку на прививку по телефону 8989, дозвониться по указанному номеру невозможно, так как телефон работает только в рабочие дни и по субботам.

Представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда сообщила, что

в воскресенье записаться на вакцинацию от Covid-19 можно по телефону 80001234. Звонки будут приниматься с 11.00 до 16.00.

Представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда сообщила агентству LETA, что в ближайшее время будет объявлен другой номер телефона, по которому можно записаться на прививку, а в понедельник вновь будет работать телефон 8989.

Как сообщалось, министр здравоохранения Даниэль Павлютс в субботу подписал распоряжение о начале вакцинации людей старше 60 лет.

Для более быстрой вакцинации рассматривается также возможность еще на два дня продлить работу отдельных центров массовой вакцинации.

Одновременно принято решение расширить группы вакцинируемых. С субботы могут прививаться родители тяжелобольных детей и люди, ухаживающие за тяжелобольными лицами.