"Живую очередь" на вакцинацию реализуют в рамках приоритетных групп

Когда именно начнется эксперимент, пока не решено.

Как сообщила Биндере, выбор людей из приоритетных групп связан с тем, что пока в Латвии вакцинировано относительно небольшое количество людей из групп риска.

Это произошло потому, что в прошлом году было заказано меньше вакцин, чем предлагалось, что позволило Литве и Эстонии обойти Латвию по темпам вакцинации и вакцинировать больше людей с высоким риском заболевания.