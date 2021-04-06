"Живую очередь" на вакцинацию реализуют в рамках приоритетных групп

Когда именно начнется эксперимент, пока не решено.
Как сообщила Биндере, выбор людей из приоритетных групп связан с тем, что пока в Латвии вакцинировано относительно небольшое количество людей из групп риска.
Это произошло потому, что в прошлом году было заказано меньше вакцин, чем предлагалось, что позволило Литве и Эстонии обойти Латвию по темпам вакцинации и вакцинировать больше людей с высоким риском заболевания.
По словам Биндере, этот просчет можно исправить, поскольку на уровне ЕС достигнуто соглашение о том, что Латвия дополнительно получит 406 283 вакцины BioNTech/Pfizer во втором квартале года.