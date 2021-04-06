Суд Франции на 75% снизил многомиллионный штраф для Rietumu banka

Пресс-секретарь банка Элеонора Гайлиша сообщила агентству LETA, что апелляционный суд принял во внимание аргументы банка, и в большей степени пересмотрел решение суда первой инстанции - в пользу банка.

"В то же время мы готовы продолжать защищать нашу позицию, используя возможности, предоставляемые судебной системой Евросоюза. Соответственное решение по данному вопросу банк примет после детального ознакомления с решением апелляционного суда", 5

- сказала Гайлиша.

Напомним, в июле 2017 году суд Парижа постановил, что Rietumu banka виновен в легализации преступно нажитых средств при отягчающих обстоятельствах, и возложил на банк обязанность выплатить штраф в размере 80 миллионов евро, солидарно с другими обвиняемыми заплатить штраф в размере 10 миллионов евро и судебные издержки в размере 100 000 евро.

Кроме того, банк должен был прекратить любую банковскую деятельность во Франции на пять лет.

В свою очередь бывший президент банка Александр Панков был приговорен к четырем годам условно, а руководитель представительства банка во Франции Сергей Щук - на один год условно. Главный обвиняемый по этому делу - бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсуссан - приговорен к пяти годам тюрьмы, три года из которых - реальное заключение, а два года - условно.

Банк подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, затем последовала апелляция прокурора о сохранении наивысшей границы денежного штрафа, установленного судом первой инстанции.