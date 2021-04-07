airBaltic начнет полеты по новому маршруту из Риги в Грецию

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает: "Мы с оптимизмом смотрим на предстоящий летний сезон.

Если путешествия в целом будут возможны и эпидемиологическая ситуация улучшится по мере повышения уровня вакцинации, спрос на авиаперелеты восстановится.

Мы будем готовы к этому, поэтому, помимо Ираклиона в Греции, в ближайшие дни мы объявим еще о нескольких новых направлениях. В этом летнем сезоне airBaltic планирует предложить широкий спектр безопасных соединений из Риги".

Полеты по маршруту Рига - Ираклион будут выполняться на самолетах Airbus A220-300. Полное расписание рейсов airBaltic и билеты доступны на сайте компании www.airBaltic.com.