Ср, 7.04.2021
Вообще мне кажется немножечко странным вопрос, почему я буду вакцинироваться. Это как "Почему я буду пить воду?", "Почему не буду прыгать с дома?" и так далее. Стас Давыдов, блогер
Стас Давыдов, блогер

airBaltic начнет полеты по новому маршруту из Риги в Грецию

ФОТО: Пресс- фото

Латвийская авиакомпания airBaltic с 15 мая 2021 года планирует начать регулярные полеты по новому маршруту Рига - Ираклион (Греция). airBaltic планирует выполнять между этими городами два рейса еженедельно.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает: "Мы с оптимизмом смотрим на предстоящий летний сезон.

Если путешествия в целом будут возможны и эпидемиологическая ситуация улучшится по мере повышения уровня вакцинации, спрос на авиаперелеты восстановится.

Мы будем готовы к этому, поэтому, помимо Ираклиона в Греции, в ближайшие дни мы объявим еще о нескольких новых направлениях. В этом летнем сезоне airBaltic планирует предложить широкий спектр безопасных соединений из Риги".

Полеты по маршруту Рига - Ираклион будут выполняться на самолетах Airbus A220-300. Полное расписание рейсов airBaltic и билеты доступны на сайте компании www.airBaltic.com.

Здоровье и безопасность наших пассажиров - главный приоритет airBaltic. Авиакомпания приняла обширные меры по охране здоровья, и полеты выполняются в соответствии с рекомендациями ответственных органов. Узнать больше о мерах, принимаемых airBaltic для защиты здоровья, можно на сайте airBaltic: https://www.airbaltic.com/ru/protsedury-zashchity-zdorovya.

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