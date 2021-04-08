Пошлина за носители данных будет взиматься также за смартфоны и жесткие диски

Пошлина на носители данных взимается для выплат авторам, исполнителям и продюсерам за копирование их работ на устройства и носители для личного пользования.

Многие организации выступили против инициативы Министерства культуры, в том числе Латвийская интернет-ассоциация, Латвийская ассоциация журналистов, Латвийская конфедерация работодателей и Латвийская торгово-промышленная палата. Они критиковали в основном процесс разработки поправок, указывая на несправедливость и несоразмерность предложенной пошлины.

Поддержку поправкам выразил ряд творческих и культурных организаций, которые считают, что изменения приведут к более справедливому регулированию. 3

Как сообщили в Министерстве культуры, в 2012 году Конституционный суд постановил, что перечень носителей данных и устройств необходимо регулярно обновлять, но пока этого ни разу не было сделано.

Старший юрисконсульт отдела авторских прав Министерства культуры Линда Зоммере отметила, что частное копирование авторских работ распространено намного шире, чем кажется. Налог на носители относится не только к музыке или видео, но и к любым авторским работам, включая фотографирование книг или картин для личного пользования.

"Большинство из нас хранят на смартфоне или компьютере видео, мемы или фотографии и делятся ими с друзьями. Это также частное копирование авторских работ", 3

- сказала Зоммере.