Смертоносный пожар в Юрмале унес жизни трех человек
В результате пожара в Юрмале в четверг, 8 апреля, погибли три человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В результате пожара в Юрмале в четверг, 8 апреля, погибли три человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Вчера около 22:30 пожарные получили вызов на пожар в садовом домике в Юрмале. Постройка площадью 30 квадратных метров была полностью охвачена огнем.
Во время тушения пожарные обнаружили в садовом домике трех погибших.
В этом году в результате пожаров в Латвии погибли 47 человек. Как отмечает VUGD, чаще всего пожары, в которых погибают люди, связаны с небрежным обращением с огнем и неосторожностью.