Смертоносный пожар в Юрмале унес жизни трех человек

Вчера около 22:30 пожарные получили вызов на пожар в садовом домике в Юрмале. Постройка площадью 30 квадратных метров была полностью охвачена огнем.

В этом году в результате пожаров в Латвии погибли 47 человек. Как отмечает VUGD, чаще всего пожары, в которых погибают люди, связаны с небрежным обращением с огнем и неосторожностью.