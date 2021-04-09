Пт, 9.04.2021
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Даниэль Павлютс

Смертоносный пожар в Юрмале унес жизни трех человек

Результаты пожара. Иллюстративное фото ФОТО: Маардуская горуправа

В результате пожара в Юрмале в четверг, 8 апреля, погибли три человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Вчера около 22:30 пожарные получили вызов на пожар в садовом домике в Юрмале. Постройка площадью 30 квадратных метров была полностью охвачена огнем.

Во время тушения пожарные обнаружили в садовом домике трех погибших.

В этом году в результате пожаров в Латвии погибли 47 человек. Как отмечает VUGD, чаще всего пожары, в которых погибают люди, связаны с небрежным обращением с огнем и неосторожностью.

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