Торговые центры организуют торговлю на открытом воздухе

Начиная с сегодняшнего дня, 9 апреля, возле торгово-развлекательного центра Akropole на свежем воздухе начал работать единый пункт выдачи заказов, в котором посетители смогут получить предварительно приобретенные онлайн и оплаченные товары из магазинов Akropole. Пункт выдачи заказов будет работать вне помещений Akropole, возле входа B (В ieeja).

Представители торгового центра отметили, что единый пункт выдачи заказов создан для того, чтобы в рамках действующих в стране ограничений продолжать обеспечивать посетителям выдачу товаров, приобретенных дистанционно.

В четверг, 8 апреля, правительство решило, что в крупных торговых центрах очно смогут работать также специализированные компьютерные и телекоммуникационные магазины. Представители Akropole подчеркнули:

поправки еще не опубликованы, но как только это произойдет, указанные магазины начнут работать в закрытых помещениях. 7

Руководитель т/ц Spice Кадрия Пудова сообщила, что Spice вместе с арендаторами, которые готовы адаптироваться "даже к самым абсурдным решениям", ищут решения и продолжают альтернативную деятельность. В настоящее время организуется торговля на открытом воздухе и на автостоянках Spice и Spice Home открываются пункты выдачи заказов.

О планах начать торговлю на открытом воздухе ранее сообщало руководство т/ц Domina Shopping.

Управление коммуникациями Рижской думы сообщило, что с 1 апреля в Исполнительную дирекцию Пардаугавы поступило три заявления о разрешении на организацию временных продаж на улице.

В то же время прогнозируется, что таких заявок будет больше, поскольку проявляется интерес к уличной торговле. 7

Исполнительная дирекция Пардаугавы также предоставила телефонные консультации по вопросам уличных продаж около торговых центров Olimpija и Riga Plaza.