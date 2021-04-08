В крупных торговых центрах разрешили продавать компьютеры и телефоны
В крупных торговых центрах очно смогут работать также специализированные компьютерные и телекоммуникационные магазины, решил в четверг Кабинет министров.
В крупных торговых центрах очно смогут работать также специализированные компьютерные и телекоммуникационные магазины, решил в четверг Кабинет министров.
Таким образом, в крупных торговых центрах, общая площадь которых превышает 7000 квадратных метров, и в которых в отдельных торговых местах работают минимум пять участников торговли или поставщиков услуг, очно смогут работать специализированные магазины, продающие компьютеры, устройства компьютерной периферии, джойстики для видеоигр, а также стандартные места розничной торговли компьютерной техникой, а также специализированные розничные магазины по торговле устройствами телекоммуникации.
Министерство экономики пояснило, что сейчас в таких магазинах, находящихся в крупных торговых центрах, может работать отдел предоставления услуг, но не разрешена торговля мобильными телефонами и компьютерами.
Напомним, с 7 апреля в условиях повышенной безопасности возобновили работу все магазины за пределами торговых центров, в свою очередь в крупных торговых центрах разрешена только работа мест предоставления услуг и отдельных магазинов. Кроме того, разрешения организация уличной торговли.