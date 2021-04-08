В крупных торговых центрах разрешили продавать компьютеры и телефоны

Таким образом, в крупных торговых центрах, общая площадь которых превышает 7000 квадратных метров, и в которых в отдельных торговых местах работают минимум пять участников торговли или поставщиков услуг, очно смогут работать специализированные магазины, продающие компьютеры, устройства компьютерной периферии, джойстики для видеоигр, а также стандартные места розничной торговли компьютерной техникой, а также специализированные розничные магазины по торговле устройствами телекоммуникации.