За сутки подтверждено 666 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 4%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За последние сутки было проведено 16 852 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 4%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 342 случая на 100 000 населения.

За прошедшие сутки госпитализировано 63 пациента с Covid-19. 17

Число госпитализированных с Covid-19 сократилось с 703 в четверг до 654 в пятницу.

У 563 госпитализированных состояние средней тяжести, 91 человек находится в тяжелом состоянии.

Выписаны в пятницу из больниц 104 человека, переболевших Covid-19.