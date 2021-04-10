За сутки подтверждено 666 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 4%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
- один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
- два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
За последние сутки было проведено 16 852 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 4%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 342 случая на 100 000 населения.
За прошедшие сутки госпитализировано 63 пациента с Covid-19.
Число госпитализированных с Covid-19 сократилось с 703 в четверг до 654 в пятницу.
У 563 госпитализированных состояние средней тяжести, 91 человек находится в тяжелом состоянии.
Выписаны в пятницу из больниц 104 человека, переболевших Covid-19.
В целом с начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 107 240 человек.