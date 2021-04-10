Сб, 10.04.2021
Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие-многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет. Что называется, другим странам больше достанется. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

За сутки подтверждено 666 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 4%
Количество больничных пациентов уменьшилось до 654

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 666 новых случаев Covid-19, умерли 5 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За последние сутки было проведено 16 852 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 4%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 342 случая на 100 000 населения.

За прошедшие сутки госпитализировано 63 пациента с Covid-19.

Число госпитализированных с Covid-19 сократилось с 703 в четверг до 654 в пятницу.

У 563 госпитализированных состояние средней тяжести, 91 человек находится в тяжелом состоянии.

Выписаны в пятницу из больниц 104 человека, переболевших Covid-19.

В целом с начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 107 240 человек.

НАВЕРХ
Back