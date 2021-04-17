Сб, 17.04.2021
Мы все абсолютно разные, но мы все одинаково хотим сохранить молодость. Евгения Петрова, предприниматель
Евгения Петрова, предприниматель
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За последние сутки подтверждено 654 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 4,3%
Госпитализировано 69 пациентов с Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Myriam B/shutterstock.com

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 654 новых случая Covid-19, скончались шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

  • один человек в возрасте 50-59 лет,
  • один человек в возрасте 60-69 лет,
  • один человек в возрасте 70-79 лет
  • три человека в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии умерли 2048 больных Covid-19, что составляет 1,85% от всех инфицированных.

В пятницу, 16 апреля, было сделано 15 192 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,3%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 110 997 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 373,8 случая на 100 000 жителей.

По подсчетам агентства LETA, за последние две недели Covid-19 в стране заболели 7130 человек.

За прошедшие сутки в латвийские больницы доставлены 69 пациентов с Covid-19,

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выписаны 100 пациентов, таким образом, число больных Covid-19 в стационарах Латвии сократилось с 672 в четверг до 630 в пятницу, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Из всех находящихся в больницах пациентов с таким диагнозом у 544 заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у 86 - в тяжелой.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 654 новых случая Covid-19, скончались шесть человек.

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