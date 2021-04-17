За последние сутки подтверждено 654 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 4,3%

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

один человек в возрасте 50-59 лет,

один человек в возрасте 60-69 лет,

один человек в возрасте 70-79 лет

три человека в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии умерли 2048 больных Covid-19, что составляет 1,85% от всех инфицированных.

В пятницу, 16 апреля, было сделано 15 192 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,3%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 110 997 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 373,8 случая на 100 000 жителей.

По подсчетам агентства LETA, за последние две недели Covid-19 в стране заболели 7130 человек.

За прошедшие сутки в латвийские больницы доставлены 69 пациентов с Covid-19, 4

выписаны 100 пациентов, таким образом, число больных Covid-19 в стационарах Латвии сократилось с 672 в четверг до 630 в пятницу, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Из всех находящихся в больницах пациентов с таким диагнозом у 544 заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у 86 - в тяжелой.