Принуждение к миру? НАТО потребовало у России оставаться в границах страны и приличий

Примечательно, что с требований НАТО к России свернуть военное присутствие на западных границах началась неделя военно-дипломатических дебатов в отношениях России и Североатлантического альянса. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Россия должна отвести войска, которые она концентрирует у границы с Украиной и начать деэскалацию ситуации. В столице России тем временем министр обороны Сергей Шойгу заявил, что переброска российских войск к западным границам является ответом на действия НАТО и угрожающую военную деятельность альянса. По словам Шойгу, НАТО планирует сосредоточить рядом с Россией 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц техники. При этом украинская сторона заявила, что на границе с Украиной находится около 8- тысяч российских военных.