На терминалах Вентспилсского порта падает уровень перевала грузов

В этот период в порту перевалено 2,306 млн тонн наливных грузов (-2,6%), 642,8 тыс. тонн генеральных грузов (-8,5%), 636,7 тыс. тонн сыпучих грузов (-2,5%).

Нефтепродуктов в первом квартале в Вентспилсском порту перевалено 2,18 млн тонн (-3,7%), грузов ro-ro - 556,2 тыс. тонн (+4%), зерна и продуктов из него - 145,4 тыс. тонн (в 2,7 раза больше).

За первые три месяца года из Вентспилсского порта отправлено 2,875 млн тонн грузов, что на 1,4% больше, чем за соответствующий период 2020 года, а объем полученных грузов уменьшился на 20% до 709,7 тыс. тонн.

В прошлом году на терминалах Вентспилсского порта было перевалено 12,903 млн тонн грузов, что на 36,9% меньше 2019 года, в том числе за первые три месяца года - 3,724 млн тонн.