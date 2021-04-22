Чт, 22.04.2021
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"Динамо" получило права на чешского вратаря "Северстали"

Матей Маховски ФОТО: www.hcsparta.cz

Голкипер череповецкой "Северстали" Матей Маховски был обменян в рижское "Динамо" на денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

"Северсталь" выбрала чешского вратаря на драфте КХЛ в 2010 году под 177-м номером. С тех пор, впрочем, 27-летний Маховски не играл ни в "Северстали", ни в других командах России.

Последние три сезона Маховски выступал в чешской Экстралиге за клуб "Спарта", а до этого играл за американские клубы Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) и Американской хоккейной лиги (АХЛ).

В нынешнем сезоне он провёл 40 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,26. В пяти матчах плей-офф он отразил 94,6% бросков при коэффициенте надежности 1,58.

Матей Маховски стал вторым вратарём, которого подписало "Динамо". Ранее к команде присоединился шведский голкипер Юхан Маттссон. 

"Комплектуя состав к следующему сезона мы хотели, чтобы на позиции вратаря у нас было два равносильных игрока, которые будут конкурировать между собой", - заявил генеральный менеджер "Динамо" Эдгар Бунцис.

За время своей карьеры Маховски выступал за сборные Чехии разных возрастов, а в 2016 году голкипер представлял национальную команду на чемпионате мира.

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