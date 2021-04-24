В мире начинает распространяться индийский штамм коронавируса

На этой неделе в Индии показатели заболеваемости резко выросли, например, только в четверг было зарегистрировано 315 000 новых случаев заражения, однако нет основания утверждать, что быстрое распространение вируса связано только и единственно с этой мутацией. Работающий недалеко от Калькутты врач Тобиас Фогт в своей публикации в Zeit-Online указал, что вспышку инфекции так же хорошо можно связать с недавним паломничеством индуистов, в котором приняли участие миллионы человек, а также фактом, что часто в Индии контакты людей не ограничиваются и маски они носят очень редко.

Несмотря на то, что мутация B.1.617 пока что изучена недостаточно хорошо, ясно, что она содержит несколько элементов, снижающих в организме эффективность иммунного ответа как у вакцинированных, так и уже переболевших вирусом людей, заявил в передаче Эстонского телевидения "Актуальная камера" вирусолог Андрес Мерит. В свою очередь вирусолог берлинской клиники Charité Кристиан Достен считает, что опасность индийского штамма можно будет оценить после его распространения в Великобритании, где сейчас его удельный вес среди других подвидов коронавируса составляет 1,29% и растет примерно так же быстро, как и B.1.1.7.

Великобритания установила ограничения на въезд из Индии, но их результаты могут стать видны только через несколько недель. Тогда и появится большая ясность о распространении индийского штамма в стране, где 60% жителей получили уже минимум одну дозу вакцины или переболели другим штаммом этого вируса. 10

Ученые проанализировали последовательность аминокислот, которые образуют новый индийский штамм - точнее, отдельные протеины на поверхности вируса. По сравнению с условно первоначальным типом вируса, были очевидны 13 мутаций, отличающих B.1.617. Три из них были особенно заметны, так как в том или ином виде были найдены в других мутациях: E484Q, P681R и L452R. Все они относятся к изменениям пиковых белков коронавируса, белков, которые играют важную роль как в иммунной системе, так и в проникновении в клетки человека. Многие теперь подозревают, что B.1.617 может сочетать в себе аналогичные возможности только потому, что эти изменения наделяют вирус особыми возможностями в других вариантах.

"Изменения в 484-й позиции известны нам из бразильской и южноафриканской мутаций", - говорит иммунолог Карстен Ватцль из исследовательского института Лейбница при Техническом университете Дортмунда. Ученые заметили это, так как после вакцинации или раннего заражения вирусом произведенные иммунной системой антитела в лабораторных тестах не смогли достаточно хорошо этих мутантов нейтрализовать. Эти мутации в какой-то степени могут избегать ответной иммунной реакции, что эксперты называют "Immune Escape".