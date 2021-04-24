Сб, 24.04.2021
Я прям поражаюсь, какие сексистские вещи я говорил, какие расистские вещи я говорил. А сейчас - я прямо диаметрально за другие вещи. Стас Давыдов, видеоблогер
Стас Давыдов, видеоблогер
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В мире начинает распространяться индийский штамм коронавируса

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

С недавних пор в мире начала распространяться еще одна мутация Covid-19 - индийский штамм коронавируса B.1.617, о котором пока что очень мало информации. Мутация, обнаруженная в Индии в начале октября, сейчас обнаружена в США, Великобритании, Сингапуре, Бельгии и Германии.

На этой неделе в Индии показатели заболеваемости резко выросли, например, только в четверг было зарегистрировано 315 000 новых случаев заражения, однако нет основания утверждать, что быстрое распространение вируса связано только и единственно с этой мутацией. Работающий недалеко от Калькутты врач Тобиас Фогт в своей публикации в Zeit-Online указал, что вспышку инфекции так же хорошо можно связать с недавним паломничеством индуистов, в котором приняли участие миллионы человек, а также фактом, что часто в Индии контакты людей не ограничиваются и маски они носят очень редко.

Несмотря на то, что мутация B.1.617 пока что изучена недостаточно хорошо, ясно, что она содержит несколько элементов, снижающих в организме эффективность иммунного ответа как у вакцинированных, так и уже переболевших вирусом людей, заявил в передаче Эстонского телевидения "Актуальная камера" вирусолог Андрес Мерит. В свою очередь вирусолог берлинской клиники Charité Кристиан Достен считает, что опасность индийского штамма можно будет оценить после его распространения в Великобритании, где сейчас его удельный вес среди других подвидов коронавируса составляет 1,29% и растет примерно так же быстро, как и B.1.1.7.

Великобритания установила ограничения на въезд из Индии, но их результаты могут стать видны только через несколько недель. Тогда и появится большая ясность о распространении индийского штамма в стране, где 60% жителей получили уже минимум одну дозу вакцины или переболели другим штаммом этого вируса.

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Ученые проанализировали последовательность аминокислот, которые образуют новый индийский штамм - точнее, отдельные протеины на поверхности вируса. По сравнению с условно первоначальным типом вируса, были очевидны 13 мутаций, отличающих B.1.617. Три из них были особенно заметны, так как в том или ином виде были найдены в других мутациях: E484Q, P681R и L452R. Все они относятся к изменениям пиковых белков коронавируса, белков, которые играют важную роль как в иммунной системе, так и в проникновении в клетки человека. Многие теперь подозревают, что B.1.617 может сочетать в себе аналогичные возможности только потому, что эти изменения наделяют вирус особыми возможностями в других вариантах. 

"Изменения в 484-й позиции известны нам из бразильской и южноафриканской мутаций", - говорит иммунолог Карстен Ватцль из исследовательского института Лейбница при Техническом университете Дортмунда. Ученые заметили это, так как после вакцинации или раннего заражения вирусом произведенные иммунной системой антитела в лабораторных тестах не смогли достаточно хорошо этих мутантов нейтрализовать. Эти мутации в какой-то степени могут избегать ответной иммунной реакции, что эксперты называют "Immune Escape".

Однако мутации бразильского варианта P.1 и южноафриканского B.1.351 не совсем идентичны штамму B.1.617. В двух предыдущих вариантах аминокислота с идентификатором E, обозначающим глутаминовую кислоту, была заменена в позиции 484 на лизин (K), который является мутагенным названием E484K. Индийский вариант, однако, содержит глутамин, то есть другую аминокислоту с идентификатором Q.

"Различные аминокислоты могут иметь очень разные свойства", - говорит Ватцль. Трудно предсказать, будет ли это лучше для обхода иммунитета, хуже, или изменит ли вообще хоть что-то.

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В связи с ростом случаев заражения в Индии и первых данных из Великобритании, у многих экспертов возникли подозрения: B. 1.617 может распространяться легче, чем изначальный тип коронавируса, и избегать иммунной реакции.

Учитывая быстро растущее число заражений в Индии и первые данные из Великобритании, многие эксперты до сих пор подозревали: B. 1617 может распространяться легче, чем исходный тип коронавируса, и избежать иммунного ответа. 

Лабораторные исследования доказали, что по отношению к британскому штамму B.1.1.7 эффективность вакцины Pfizer-BioNTech составляет 95%, Moderna - 94%, а AstraZeneca защищает на 60%. Однако против южноафриканского штамма у почти всех вакцин результаты были ниже - от 10 до 14%. Что касается бразильского штамма, который сейчас распространяется в разных странах, в этом случае Moderna эффективна на 25%, тогда как Pfizer-BioNTech защищает только на 14%.

Вирус действительно меняется, но развиваются и вакцины. Из производство на месте не стоит. Сейчас, например, фармацевтические предприятия Pfizer и Moderna испытывают эффективность третьей дозы против нового штамма, тогда как изначально курс вакцинации состоял из двух доз.

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Из-за различных мутаций вакцинация от коронавируса, возможно, станет еще более значимой. Пока что ни одна вакцина против мутаций не была совершенно бесполезной. "До сих пор против тяжелых заболеваний они всегда были эффективным", - говорит иммунолог Карстен Ватцль. Это дает надежду, что исключением не станет и B.1.617.

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